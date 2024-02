Sao Paulo toma importante decisión con relación al debut de James Rodríguez

James Rodríguez vivió momentos de incertidumbre en el Sao Paulo de Brasil, club con el que estuvo a punto de rescindir su contrato.

El futbolista colombiano, inconforme por no jugar, prefirió no viajar a la final de la Supercopa de Brasil, que el club 'paulista' ganó ante el Palmeiras.

Luego, anunció que no seguiría más en el equipo y empezó el proceso de terminar el contrato, pero no hubo un acuerdo económico y, finalmente, al ver que no tenía opciones en otros clubes que llenaran sus expectativas, tomó la decisión de pedir perdón y ponerse al servicio de Thago Carpini, entrenador del Sao Paulo.