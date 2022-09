Se cerró el mercado de fichajes: ¿Cuál será el futuro futbolístico de James Rodríguez?

Se cerró el mercado de fichajes de verano en las grandes ligas del fútbol europeo sin novedades para el mediocampista James Rodríguez.

El cucuteño de 31 años manifestó el miércoles pasado en una entrevista con el periodista español Edu Aguirre su deseo de abandonar al Al-Rayyan, incluso mencionó su intención de volver al fútbol español.

En el diálogo realizado a través de la plataforma Twitch, Rodríguez Rubio indicó que estaría dispuesto a bajarse el sueldo con tal de llegar al Valencia, club que supuestamente había manifestado un interés por el colombiano.

Sin embargo, cuando el reloj marcó las 00:00 del viernes en Europa (5:00 p.m. hora colombiana), la tal oferta del equipo español por James nunca llegó a las oficinas del Al-Rayyan.

Es más, el Valencia terminó fichando a última hora al neerlandés Justin Kluibert, cerrando completamente las puertas al mediocampista cucuteño.

Sin embargo, el futuro de Rodríguez Rubio todavía no está definido pues aún ligas como la de Portugal, Bélgica, Rusia y Turquía, aún no se han cerrado y quizás puede que llegue algún ofrecimiento formal por el futbolista.

Claro está que el Al-Rayyan está pidiendo 4 millones de euros para liberar el contrato de James, situación que no parece fácil pues el presente del mediocampista no es el mejor ya que poco entrena con el club catarí y no ha jugado en varios meses.