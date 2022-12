“Se me fue muy rápido”: conmovedor mensaje de la novia de Andrés Balanta tras su muerte

Luego de la inesperada muerte del joven futbolista colombiano, Andrés Balanta, el pasado martes, 29 de noviembre, durante un entrenamiento con su club, Atlético Tucumán de Argentina, su novia, Camila Zuk, se pronunció en sus redes sociales con conmovedores mensajes de despedida.

Y es que tras la muerte de Balanta, Camila Zuk ya ha hecho dos publicaciones sobre él en su cuenta de Instagram; ambas, muy emotivas, en las que manifiesta su dolor.

“Dijimos que hasta que la muerte nos separe. Te voy a amar toda mi vida. Hasta que Dios nos reencuentre mi amor”.

Ya para este viernes, la novia del futbolista se extendió más y expresó todo lo que dice sentir en estos momentos; incluso, reveló algunos detalles de su relación con él.

De acuerdo a Zuk, “pasan los días y sigo esperando que me digan que es mentira. Sé que escribiendo por acá no voy a lograr que regrese pero siempre me pedía que fuera una novia intensa y así no vea lo seré porque es lo que le gustaría”, dijo.

Además, describió a Balanta como un hombre “demostrativo, respetuoso, caballero, compañero, familiero, tan presente, tan amoroso, tan simpático, tan alegre, con una sonrisa contagiosa”, aseguró.

Incluso, afirmó que él era el hombre de sus sueños y que les faltaron muchas cosas por vivir.

“Era muy perfecto para ser de este mundo y será por eso que Dios decidió tenerlo al lado suyo. “Hasta viejitos o nada” me decía.. Se me fue muy rápido, nos faltaron muchas cosas por vivir pero es tarde para buscar explicaciones o soluciones, sólo Dios sabe por qué”.

Lucas Pusineri traerá el cuerpo de Balanta a Cali

Por otro lado, se conoció que el cuerpo del futbolista llegaría a Cali, a más tardar, este sábado, 3 de diciembre, para darle el último adiós.

Además, el técnico Lucas Pusineri, quien dirigió al Deportivo Cali y quien solicitó a Andrés Balanta como refuerzo para Tucumán, confirmó en medios argentinos que traerá el cuerpo del jugador a Colombia.

“Yo lo traje a Argentina, yo lo llevaré a Colombia de regreso a sus padres”.

Dijo Pusineri, según las declaraciones de Mario Leito, presidente del club argentino.