Se prohibe el sexo fuera del matrimonio durante el Mundial de Catar

El Comité Supremo de Qatar informó que se prohibirá el sexo por fuera del matrimonio durante el Mundial de Catar 2022. Esta medida regirá incluso para aficionados y jugadores extranjeros.

"Qatar es un país conservador y las muestras públicas de afecto están mal vistas independientemente de la orientación sexual", precisó el Comité Supremo de Catar en un comunicado de prensa.

Según el diario inglés 'Daily Star' un encuentro sexual fuera del matrimonio en Catar durante el Mundial 2022 podría derivar en una condena de siete años de cárcel.

"El sexo está muy fuera del menú, a menos que vengas con tu pareja de matrimonio. Definitivamente no habrá aventuras de una noche en el Mundial. No habrá fiestas. Todos y todas deben mantener la cabeza fría, a menos que quieran arriesgarse a quedarse atrapados en prisión. Existe una prohibición de sexo en el Mundial 2022 de Qatar por primera vez en la historia", sostuvo una fuente policial al 'Daily Star'.

Así pues, a menos de que se trate de un matrimonio heterosexual legalmente constituido, lo cual pueda comprobarse, las relaciones sexuales estarán prohibidas durante la Copa del Mundo Qatar 2022.

