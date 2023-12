¿Se separan? Sergio Ramos y Pilar Rubio podrían atravesar una crisis por una "tercera persona"

Distintos rumores y especulaciones han surgido en los últimos días sobre el matrimonio del futbolista Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio. Aunque no se ha confirmado oficialmente, los medios españoles han reportado posibles tensiones y dificultades en la pareja.

Todo comenzó, presuntamente, con los cambios en la situación laboral del futbolista. En el 2021, Ramos dejó el Real Madrid y se trasladó a París para unirse al PSG; situación que complicó la situación laboral de su esposa, quien debía viajar regularmente a España para cumplir con distintos compromisos.

Tras su paso por el fútbol francés, el futbolista regresó a su país natal para fichar por el Sevilla; sin embargo, desde su regreso, todo parece indicar que desde que la relación se ha deteriorado aún más.

Distintos medios españoles informaron que durante su asistencia a los Latin Grammy en Sevilla, Sergio Ramos estuvo acompañado por su hermana y no por su esposa. De igual forma, en el programa de televisión Vanitatis se mencionó que Pilar Rubio "no confía en que las cosas se arreglen y que no encuentra su lugar en la relación".