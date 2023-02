Todo lo que debe saber acerca de la presentación de Linda Caicedo con el Real Madrid.

La nueva estrella de la Selección Colombia femenina, Linda Caicedo, está lista para competir en la élite del fútbol europeo. La deportista, quien celebra este 22 de febrero su cumpleaños número 18, viajará en el transcurso del día a España para cerrar su acuerdo con el Real Madrid.

La colombiana sorprendió a todos los seguidores del fútbol femenino tras hacer pública su llegada al equipo blanco, luego de que escuadras como el Chelsea y el Barcelona habían dejado claro el interés por la jugadora.

“El año pasado fue muy importante para mí, el tema de Selección me abrió muchas puertas y estar ahí al frente de todos esos equipos me llena de gratitud por el trabajo que he venido realizando, no solo yo sino mis compañeras y mi familia”, mencionó Caicedo a Fox Sports México en el marco de la W Revelation Cup.

Se dice que su presentación con la camiseta blanca se realizará el próximo viernes 23 de febrero en las instalaciones de su nuevo equipo.

Antes, deberá realizarse los exámenes médicos de rigor.

El Real Madrid femenino ocupa la segunda posición de la Superliga Femenina con 52 puntos, a 5 del líder Barcelona.