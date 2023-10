Sin embargo, los inicios de Ronaldo no fueron para nada fáciles. Nació en São Pedro, Funchal, en la isla portuguesa de Madeira, y creció en el área de Santo Antonio, uno de los barrios más pobres de Portugal.

Con 38 años, el portugués sigue en un alto rendimiento y por ahora no se ve cerca su retiro.

La carrera de los futbolistas muchas veces trae dificultades que no solo tienen que ver con lo estrictamente deportivo.

“Cuando jugábamos en el Sporting y vivíamos en la academia, vivíamos en el estadio. Por la noche íbamos al McDonald’s a recoger las hamburguesas que ya nadie quería y que no estaban buenas para vender. Estábamos allí todas las noches para coger las hamburguesas, comíamos las sobras que iban a tirar. El Sporting lo sabía. No es como hoy en día. Nos permitían salir”, afirmó Paim en una entrevista en The Sun.

“Éramos amigos. No puedo decir mejores amigos pero éramos amigos. Pasé vacaciones con él. Una fue en Brasil, fue mi primera vez en Brasil, antes de la Eurocopa de 2004. Era la primera Eurocopa de Cristiano con la selección absoluta de Portugal y antes nos fuimos de vacaciones”, confesó Fabio Paim.

Además reconoció que Ronaldo, desde niño demostró su disciplina, calidad futbolística y ganas de salir adelante. “La primera vez que conocí a Cristiano tenía ocho años, era nuevo en el Sporting y fuimos a un torneo en Madeira. Pasamos buenos momentos juntos, momentos realmente buenos. El fútbol no era tan serio en aquella época para nosotros. Podíamos disfrutar de ser niños. Siempre recuerdo a Ronaldo como un gran trabajador, realmente comprometido y alguien que quería ser el mejor. Él siempre ha sido así, enfadado cuando perdía. Ese esfuerzo le ha llevado hasta donde está ahora”, indicó el excompañero de Ronaldo.

Paim insiste en la competitividad de Ronaldo, quien no deja de sorprender con sus registros goleadores. “Incluso hoy en día no necesita jugar, pero quiere ser el mejor. Ha ganado todo lo que pudo, ya no queda nada. Pero es resultado de ese esfuerzo cuando éramos niños. Ni siquiera él sabía que llegaría donde está ahora. Yo creía que iba a ser alguien en el fútbol, un buen jugador pero ¿al nivel que alcanzó? En ese momento, no”, dijo Paim.