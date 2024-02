¿Una nueva 'pataleta' de James Rodríguez? directivos del Sao Paulo mencionaron que el colombiano “no supo adaptarse”.

El campeón de la Copa de Brasil se impuso al mejor de Liga en un partido tosco, sin ritmo que se decidió desde el punto de penalti y que no contó con la presencia del futbolista colombiano James Rodríguez, quien fue el único jugador paulista que decidió no viajar con el resto de la plantilla.

Tras el compromiso, algunos integrantes de la junta directiva del Sao Paulo atendieron a los medios de comunicación y entre las preguntas que respondieron señalaron a James Rodríguez.

Carlos Belmonte, director de fútbol de Sao Paulo, confirmó que el capitán de la selección Colombia no quiso viajar con el plantel, aún cuando en la delegación estuvieron varios lesionados que ni siquiera participaron en el compromiso como Lucas Moura.

“Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho”, declaró Belmonte a Globo Esporte.