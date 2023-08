El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no ocultó para nada su molestia con el presidente de la Federación Española de Fútbol (Rfef), Luis Rubiales, luego del besó en la boca a la jugadora Jenni Hermoso en medio de la entrega de medallas y la Copa del Mundo a la selección española.

El reconocido entrenador, con múltiples títulos en las principales Ligas del planeta y la Liga de Campeones, aseguró en la atención a los medios de comunicación que “es un tema delicado. Es un comportamiento que no me ha gustado. No es algo que deba hacer un presidente”.

Carlo Ancelotti, que se le ha visto muy cercano al fútbol femenino, incluso durante el Mundial de Australia y Nueva Zelanda elogió la actuación de la colombiana Linda Caicedo, que juega para el Real Madrid, no puntualizó a la hora de hablar de sanciones, porque según él “hay órganos que deben decidir sobre este tema”.