Video: El colombiano Devis Vásquez habló de su llegada al Milan

El arquero colombiano Devis Vásquez, la nueva incorporación del Milan italiano, habló de su llegada al poderoso elenco 'rossoneri'.

“Estoy muy feliz de empezar esta nueva aventura en Milan, desde los días anteriores hasta ahora que ya es oficial. Obviamente es un equipo grandísimo, entonces estoy realmente feliz. Llegar al Milan es un sueño cumplido porque me da la oportunidad de jugar en Italia”, dijo el arquero atlanticense para el equipo de comunicaciones de su nueva escuadra.

El exarquero de Guaraní de Paraguay también aseguró que “elegí el número 77 porque una persona muy cercana a mí y que aprecio muchísimo me lo pidió. Yo con mucho gusto queriendo devolver todo lo que ha colocado en mí y todo lo que ha dedicado en mí y me ha ayudado sentí que era una manera de devolver todo lo que me ha dado”.

Devis, quien también se defiende con el idioma italiano, espera afianzarse en el Milán y ganarse un lugar en la Selección Colombia.

“La primera impresión de Italia me encantó, me enamoró. Tanto que cuando volví de jugar el torneo aprendí italiano, escuchando música, buscando en internet, sin ningún profesor y cuando volví de Italia a Colombia me propuse volver a Italia de nuevo”, agregó el cancerbero.

Cabe recordar que Devis hizo parte también de elencos como Cortuluá, Patriotas y La Equidad, entre 2015 y 2018.