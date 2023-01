El delantero colombiano Luis Sinisterra volvió a la competencia oficial tras superar una lesión que no le había permitido un buen arranque de temporada.

Sin embargo, este sábado Sinisterra regresó en la FA Cup, en la que el Leeds se enfrentó al Accrington de tercera división en la cuarta ronda del certamen.

El cafetero respondió y marcó el tercer gol de la victoria 1-3 como visitante.

Un hincha en particular no pudo con la alegría que le provocó la anotación, se saltó la malla de seguridad y fue directo a la cancha, en la que se lanzó al suelo para festejar de una manera muy particular. Los demás hinchas lo alentaron desde la tribuna.

Con su tanto, Sinisterra llegó a 4 goles y una asistencia en 13 partidos disputados con el Leeds United.

El futbolista nacional no marcaba con el conjunto inglés desde el 3 de septiembre en la derrota 5-2 ante Brentord y una semana después logró un triplete con la Selección Colombia en los amistosos ante México y Guatemala.

Cuando atravesaba su mejor momento se lesionó y recién volvió a las canchas en los primeros días de este 2023.

El domingo 5 de febrero, a las 9:00 a.m. (hora de Colombia), será el próximo partido del Leeds frente al Nottingham Forest, duelo clave para evitar el descenso en la Premier.