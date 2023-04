Sin la brillantez habitual, distraído por el compromiso del martes ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones, el Manchester City sacó adelante el partido ante el colista, el Southampton, a modo de inventario pero ilustrado por el tremendo gol de Erling Haaland, el tercero del encuentro y el segundo en su cuenta, que agitó el choque de St. Mary’s Stadium, desatado en el tramo final.

El noruego, que volvió al once del español Pep Guardiola tras sus molestias en la ingle, firmó un doblete en su regreso. En poco más de una hora, el delantero elevó sus cifras a 30 en la Premier y a 44 en lo que va de temporada, entre todos los torneos.

Lo mejor llegó poco antes de ser sustituido, en el 67, el gol que sentenció un duelo plano, de trámite, que elevó sus revoluciones en los últimos minutos, con el encuentro roto y resuelto.

Se inventó Haaland un gol de chilena, de tijera, dentro del área, a pase de Jack Grealish. Imposible para el meta Gavin Bazunu, mero espectador. La acción premió a los dos más activos, los que habían escrito un nuevo triunfo del cuadro citizen, otra vez a cinco puntos del Arsenal.

Para ese momento el City ya tenía el partido encarrilado. Lo había abierto el propio Haaland, en el tiempo añadido de la primera parte, al cabecear un pase de Kevin De Bruyne desde la izquierda.

El tanto que dio ventaja a los visitantes justo antes del intermedio aplacó el juego gris, sin profundidad y sin peligro del plantel de Guardiola, aparentemente más centrado en el compromiso de Champions que en un trámite ante el colista que sacaría adelante por su propio peso.

Fue otra cosa la segunda parte. Ya Ilkay Gundogan pudo hacer el segundo que llegó a la hora de juego, con la apertura de juego de De Bruyne a Grealish que falló su primer intento, detenido por el portero, pero no el segundo, el rechace, que llevó a la red.

La chilena de Haaland fue el tercero, en el 67 y después el Southampton acortó las distancias. El cuadro del español Rubén Selles es último. Sufrió su quinto encuentro sin ganar, la segunda derrota seguida en una serie en la que alterna empates y reveses.

Fue el francés Sekou Mara el que recibió un pase de Moussa Djenepo y batió a Ederson pero justo después, una falta dentro del área de Kyle Walker Peters a De Bruyne supuso un penalti que propició el cuarto de los visitantes.

No tuvo tiempo a regresar al partido el Southampton. El argentino Julian Álvarez no falló desde los once metros y redondeó la goleada del Manchester City que sigue a lo suyo en la Premier, a la espera del fallo del Arsenal, y cambia la mirada a la Champions, al Bayern.