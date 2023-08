$!Video: La conmovedora celebración de Marruecos tras clasificar por primera vez en su historia a los octavos de final del Mundial Femenino

Después de hacer historia en el Grupo H, Colombia y Marruecos disputaron el tercer juego de la fase de grupos del Mundial de fútbol de Australia y Nueva Zelanda en la ciudad de Perth.

Las dirigidas por Nelson Abadía no lograron encontrar su mejor fútbol y terminaron siendo derrotadas 1-0 por la selección debutante de Marruecos, quienes sorprendentemente clasificaron a los octavos de final del certamen.

Con esto en mente y al finalizar el encuentro, las jugadoras africanas dejaron una imagen inédita, en la que con saltos, gritos y lágrimas, celebraron un logro que a principio del torneo se veía como un casi imposible.

Tras este resultado, la selección de Marruecos enfrentará a Francia, equipo que finalizó en la primera posición del Grupo F, este duelo se dará el próximo martes, 8 de agosto, a las 6:00 a.m. (hora de Colombia).

Por su parte, la selección Colombia Femenina jugará ante Jamaica, en un duelo que se llevará a cabo el mismo día (mencionado anteriormente), sobre las 3:00 a.m. (hora colombiana).

Colombia está en los octavos de final de un Mundial Femenino por segunda vez en su historia

La selección Colombia consolidó su tiquete a los octavos de final de la novena edición de la Copa del Mundo que se celebra en Australia y Nueva Zelanda, pese a perder 1-0 ante Marruecos en la última fecha del Grupo H del certamen, donde terminó en el primer lugar.

Tras un primer acto con pocos remates en el que Colombia no aguantó el dominio de Marruecos, en el segundo tiempo Linda Caicedo y Mayra Ramírez, pese a que no estuvieron acertadas, lograron cambiarle la cara a un equipo que no logró encontrar ese fútbol que se le vio en los dos primeros juegos de la fase de grupos.