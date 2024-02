Video | La imagen del día: hinchas del West Ham se fueron a la mitad del partido ante el Arsenal

Cuando hay espacios, Bukayo Saka es imparable. Se siente en un paraíso. Primero perdonó en un fallido cabezazo. Después, no logró compañero cuando picó el balón ante el portero. Y luego, ya en el minuto 38, apenas seis después del 0-1, corrió a la espalda de la defensa del West Ham para alcanzar el centro de Trossard. Lo derribó Areola. Un penalti claro que sólo admitió duda desde la posición de partida del extremo. El VAR confirmó la legalidad.

El propio Saka lanzó el penalti con acierto, al lado contrario de la estirada de Areola. Su duodécimo tanto, aparte de once pases de gol, en esta temporada. El final del West Ham, sobrepasado en una secuencia nefasta hasta el descanso, cuando el Arsenal lo apabulló, lo goleó y lo noqueó incluso antes del intermedio, con dos golpes más casi consecutivos.

El 0-2 fue en el 41. El 0-3 de Gabriel Magalhaes, cabeceador de otro perfecto centro botado por Declan Rice a balón parado, fue en el 43. El 0-4, de Lenadro Trossard, con un derechazo dentro del área a la escuadra, fue a los dos minutos del tiempo añadido, aún en la primera parte, aún cuando el bloque local, seis partidos invicto en su casa hasta el golpetazo de este domingo, ni siquiera había asumido el segundo tanto. Cuando lo hizo, ya no había opción.

Trossard, fichado al Brighton por 24 millones de euros, ha sido titular en menos de la mitad de sus partidos con el Arsenal (24 de 50). Es un jugador necesario para Mikel Arteta. Ha marcado diez goles y ha dado otros doce. Promedia un gol o asistencia cada 98 minutos en la ‘Premier League’. Sólo lo hizo antes Thierry Henry en la historia del club: una cada 86.

No fue más allá el Arsenal porque Areola se lució a un nuevo remate de Saka. Aunque recibió seis goles, la peor goleada de su carrera y de sus 182 derrotas entre todos sus clubes y selecciones, el portero fue el mejor del West Ham, incapaz de oponerse a la hora de partido al 0-5 de Saka. La permisividad que disfrutó en el área fue inaudita.

No se quedó ahí aún el equipo de Arteta: Declan Rice firmó el 0-6 con un derechazo desde fuera del área. No lo celebró. Pidió perdón. Respeto para su ex equipo, instantes antes de irse cambiado entre aplausos. También se fue Saka. El trabajo estaba hecho. Ya le había marcado seis goles al Lens este curso (6-0) en la Liga de Campeones. Fue en su casa. Como visitante, no lo hacía desde 2021 al West Bromwich Albion. Quiere más el Arsenal.