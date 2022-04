"Él fue el que me enseñó los primeros pasos en el fútbol, mi papá siempre ha trabajado en el deporte. Entrena con niños, entonces desde muy chiquito él me entrenaba a mí. Posteriormente seguí aprendiendo en los clubes por los que pasé, ahí me 'pulieron' futbolísticamente", comenta aquel niño, que hoy por hoy ya tiene 21 vueltas al sol.

Después de vivir en la capital, regresó a su tierra de origen para tocar la puerta de Alianza Petrolera.

"No se me dió la oportunidad en Barranca, así que decidí moverme nuevamente e intentar en las inferiores de Atlético Bucaramanga. En enero de 2021 ingresé al equipo Sub 20, gracias a la regla de 'los cinco 2000', era mi última oportunidad. Ya había dicho que si no se me daba en este equipo, optaría por comenzar a estudiar y alejarme del fútbol como jugador", sostiene.

En el 'leopardo' comenzó como lateral izquierdo, a pesar de que siempre jugó de extremo. El 28 de julio del 2021, debutó por fin como futbolista profesional en el partido de Bucaramanga vs Envigado por Copa Betplay.

67 minutos bastaron para demostrar que tenía 'calidad'.

La puerta que se abrió ese miércoles, le dio la oportunidad de jugar más tarde, un 30 de octubre del mismo año en la máxima competición del fútbol colombiano, ante el mismo rival con un debut soñado: marcó el gol de la victoria en los 26 minutos que el 'profe' Néstor Craviotto, le dio para que demostrara de qué estaba hecho.