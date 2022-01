A través de un comunicado oficial, el Atlético Bucaramanga anunció que debido a falta de acuerdo con el Indersantander, el equipo leopardo no disputará sus encuentros en el Estadio Alfonso López.

“El Club Atlético Bucaramanga informa a su afición, medios de comunicación, periodistas, hinchas y público en general que, por la falta de diligencia y cooperación por parte del Indersantander quienes queriendo imponer condiciones desfavorables al Club, no le permitieron llegar a un acuerdo con dicha Entidad, para hacer uso del Estadio Alfonso López. Por tal motivo, el Club se ve en la obligación de conseguir otro escenario deportivo”.

Además, la institución añadió que expresa su tristeza y hace partícipe de todas las consecuencias que puedan traer dichas desavenencias, a las entidades Indersantander y Gobernación de Santander.

Sobre el pronunciamiento del Atlético Bucaramanga, el director del Indersantander, Pedro Carrillo, expresó que “siempre ha existido la voluntad del InderSantander y de la Gobernación de apoyo total al equipo. Nos hemos reunido este año en más de cuatro ocasiones con las directivas del equipo y se han hecho acuerdos con su presidente y han llegado a buenos términos”.

Carrillo indicó que “no entendemos cómo horas después de estas conversaciones, a través de un mensaje de Whatsapp, el presidente del Bucaramanga dice que ya no está de acuerdo con lo pactado y que quiere que se le cambien las condiciones”.

El funcionario aclaró que “en ningún momento se le ha negado el uso exclusivo del terreno para el equipo pero hay que cumplir con algunas condiciones mínimas que ellos deben asumir como daños que el equipo genere en el Estadio. Ellos rompen una puerta, dañan un Jacuzzi, rompen una pared, dañan una chapa y no arreglan absolutamente nada, todo corre por cuenta del InderSantander. A veces se les pide dejar aseados los espacios que usen y tampoco lo hacen”.

El director de InderSantander enfatizó en que “lo que paga el Bucaramanga es algo simbólico. No les cobramos entrenamientos, no cobramos los partidos femeninos y lo que ellos pagan no alcanza ni al 30% de lo que cuesta el mantenimiento de la cancha”.

Según el reporte de Pedro Carrillo, “el Atlético Bucaramanga ahora quiere que Indersantander le compre la publicidad pero que por ello no le da ninguna boleta. Esto ya no es un convenio sino un acuerdo donde se debe aceptar todo lo que el Club diga. La voluntad ha estado siempre para que esta siga siendo la casa del equipo”.