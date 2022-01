El equipo ‘leopardo’ habló ante los medios por primera vez en 2022. El director técnico Néstor Óscar Craviotto y seis jugadores del plantel dieron sus declaraciones sobre el camino que está a punto de emprender el equipo en Liga y Copa Betplay.

Craviotto enfatizó en que respalda a sus nuevas incorporaciones. “Todos los jugadores que llegaron fueron traídos bajo mi pedido y aprobación. Yo siempre soy de la idea de que si le gusta al dirigente y a mí, el jugador viene. Si no me gusta, no viene. Los jugadores han trabajado muy bien desde que iniciamos entrenamientos. Hace unas semanas ‘caímos’ 4 o 5 en positivos por COVID, así que nuevamente se nos complican las cosas con el tema de la pandemia, pero seguimos trabajando de la mejor manera. A este equipo no le van a faltar ganas, no le tengo miedo a los jugadores que no han podido jugar mucho, porque dentro de las posibilidades que habían, elegí a los hombres que conocía, que ya había podido dirigir”, sostuvo el timonel.

Respecto a la posibilidad de que Ayron del Valle juegue en las filas ‘auriverdes’, el director técnico afirmó que es una posibilidad que se maneja y que se están ultimando detalles para lograr su llegada. Así pues, el exdelantero de Millonarios, que actualmente juega en la B del fútbol mexicano, podría ser la incorporación número 15 del equipo.

Se fortalece la defensa

Atlético Bucaramanga presentó una cara nueva durante la rueda de prensa, se trata de Jefferson Gómez, un defensa central de 25 años y 1,84 de altura, que llega proveniente de Junior de Barranquilla, equipo en el que jugó los últimos cinco años.

Anteriormente hizo parte de Envigado y disputó el Mundial Sub17 con la Selección Colombia en 2013. Acumula 11.185 minutos y cuatro goles en toda su carrera como profesional.

“Sé lo que representa el equipo en la ciudad, estoy consciente de todo lo que conlleva estar en este club, acepto la responsabilidad y espero hacerlo de la mejor manera. He venido porque quiero despegar mi carrera y sumar minutos”, afirmó el jugador.

Rechazo a la violencia

Los jugadores rechazaron los actos de violencia que han venido sucediendo contra el club.

Shérman Cárdenas comentó que la investigación sobre lo sucedido en las instalaciones de Barlovento, donde varios compañeros resultaron agredidos, está en manos de las autoridades.

“Hablar del tema es un poco complicado, tuvimos dos compañeros lesionados, como hincha se puede tener cualquier jugador, la crítica hace parte del fútbol, pero las agresiones no hacen parte ni de la vida, ni del deporte. Sufrimos bastante por lo que se vivió en la sede, estuvimos muy tristes y esperamos que se esclarezcan los hechos”, agregó el mediocampista santandereano.