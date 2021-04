Hoy a las 6:00 p.m. en el estadio Alfonso López, Atlético Bucaramanga enfrentará a Patriotas, en búsqueda de tres puntos que lo impulsen en la apretada tabla de posiciones de la Liga Betplay Dimayor 2021-1.

El conjunto ‘leopardo’ llega despúes de caer 2-1 ante Millonarios en Bogotá, y tener pendiente el juego frente a Deportivo Pasto. Mientras tanto, Patriotas busca sumar para alejarse de la zona baja de la tabla. Fuera del estadio La Independencia, el equipo de Abel Segovia cayó en seis de los siete juegos que disputó, ganándole únicamente a Pereira.

El panorama para los dirigidos por Suárez es positivo jugando como local, pues superó a Boyacá Chicó, Deportivo Pereira, Nacional y Deportivo Cali, empató con La Equidad y Once Caldas y únicamente perdió con Independiente Medellín, para una productividad del 66,7%. Para el timonel del equipo ‘leopardo’, la confianza con la pelota será clave para conseguir el triunfo ante el conjunto de Boyacá.

“Hay que tomar más confianza con el balón, porque esto no es desde hoy, es desde hace rato, tenemos que buscar que exista una mejoría, a mí me gusta tener la pelota, no solo tenerla por tenerla; cuando el equipo logra cinco pases seguidos, se ve bien. Se quiere llegar demasiado rápido al arco contrario, con la misma intensidad que se recupera, se quiere atacar; hay mucha aceleración y en momentos se requiere más calma”, sostiene Luis Fernando Suárez, quien en seis juegos al frente del club registra tres victorias, dos empates y una derrota.

Según el último reporte emitido por el Departamento Médico de Atlético Bucaramanga, el jugador Michael Acosta ya está a disposición del cuerpo técnico, luego del choque que le provocó un trauma a nivel facial, en el compromiso ante Millonarios.

Bruno Téliz, quien cumplió una sanción de tres fechas, está habilitado para volver.

Por su parte, Patriotas de Boyacá rechazó los actos vandálicos de los que fueron víctimas los jugadores ayer, mientras se dirigían a Bucaramanga. Hinchas del conjunto boyacense habrían lanzado piedras, pintura y roto los vidrios del bus en el que se movilizaba el equipo.