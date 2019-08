Copa Yogurcito, en la recta final

Ya hay siete de equipos clasificados para disputar la fase semifinal de las dos categorías en la XVII Copa Yogurcito Freskaleche de Bucaramanga, que está entrando en la recta final.

En la jornada del fin de semana, jugada en las canchas Oriental FC de la vía al barrio El Carmen de Floridablanca, se disputaron los cuartos de final, donde hubo emoción y alegría entre los ganadores, mientras que la tristeza y el llanto embargó a los conjuntos perdedores, que se despidieron con el deber cumplido tras culminar su participación en la Copa Yogurcito.

Los clasificados

En la categoría de 10 años, Gigiomanía - Proteger logró imponerse 4-3 a Real Caracolí. De igual forma Cantera Leoparda igualó 3-3 con Talen Player, pero en la definición por penales este último se llevó la victoria por 4-3.

Águilas Doradas también ganó, lo hizo 5-2 a Móviles García. En el último partido, el Gran Combo se impuso 5-3 a Pumas FC.

En la categoría de los 12 años, Comfenalco goleó 3-0 a Real Caracolí. Águilas Doradas se impuso 8-5 a Real Valdés y Petizos Genius derrotó 2-0 al Gran Combo.

El encuentro entre Real Bucaramanga y Dental People quedó aplazado y se jugará entre semana para completar los ocho equipos que dirimirán la ronda semifinal de la Copa Yogurcito 2019.

Lo que viene

Así las cosas, los partidos de la fase semifinal de la Copa Yogurcito se disputarán el próximo sábado en escenario por definir.

En categoría sub 10 los duelos quedaron definidos de la siguiente manera: Gigiomania vs. Águilas Doradas y Talen Player vs. Gran Combo

Y en sub 12 jugarán: Águilas Doradas vs. Comfenalco y Petizos Genius ante el ganador del juego Real Bucaramanga y Petizos Dental.