Las ‘Leopardas’ no conocen la victoria en los dos juegos que han disputado en la Liga y este miércoles, desde las 2:00 de la tarde, no lograron la victoria que necesitaban para no ceder más terreno.

El Deportivo Independiente Medellín derrotó al Atlético Bucaramanga en condición de visitantes, con una anotación de 2-0.

Daniela Montoya anotó un doblete que ayudó a la suma de tres puntos en la liga, mientras que el Bucaramanga resta las posibilidades de avanzar a las semifinales.

Para el próximo juego, Atlético Bucaramanga visitará en Cali al América, mientras que Independiente Medellín visitará a Real Santander.