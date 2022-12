Durante la tarde de este jueves se anunció que para esta temporada de fin de año, “la Alta Dirección de la Universidad y el despacho del Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, han decidido habilitar los parqueaderos del estadio departamental Alfonso López”.

Voceros de la UIS explicaron que “esta decisión se toma en virtud a que en el Estadio Alfonso López no se desarrolla ninguna competencia ni las tribunas son ocupadas por público, hechos que imposibilitan que la Unidad de Gestión del Riesgo autorice este servicio”.

La decisión se toma en virtud al inicio del torneo de la Cancha Marte, donde los asistentes no cuentan con espacios para parquear y en ocasiones obstaculizan vías de acceso a los barrios Puerto Rico, Mirador de la UIS y el cantón militar.

El parqueo en este lugar será gratuito de lunes a viernes entre 6:00 a.m. y 8:00 p.m., sábados de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y domingos y festivos entre las 6:00 a.m. y las 2:00 p.m.

Es de recordar que estos sitios de parqueo han estado inhabilitados por más de dos años pese a que los hinchas regresaron de manera presencial al Estadio desde el 8 de agosto de 2021.