Habitantes de calle en rehabilitación jugaron un ‘picadito’ en Bucaramanga

Ellos también jugaron un ‘picadito’ con once personas más que vivían en las calles de la capital santandereana, ahora en proceso de rehabilitación.

“Dos años duré en las calles de Bucaramanga, en el centro, en la calle 31, en la calle cuarta. “A veces me desplazaba para el norte, pero son cosas que iban pasando y yo vivía en un mundo ciego donde no podía ver, estaba atrapado en la droga”, recordó Cruz, quien es un enamorado del fútbol y quien siempre ha tenido que ‘remontar’ en la vida y luchar por salir adelante.

La vida no ha sido fácil para ninguno de ellos, según contó Cruz, quien vivió durante dos años de un lado a otro, paseando por las vías de Bucaramanga, de la mano del ‘monstruo’ de la droga, en un claro ‘fuera de lugar’.

“Con el amor es la única forma con la que ellos pueden salir de la calle. A punta de amor y todas estas interacciones les decimos que ellos no están solos”, afirmó Víctor Julio González Camacho, líder de la fundación Mica, quien agregó que lo más gratificante de realizar esta actividad es “rescatar sonrisas, esa es mi verdadera riqueza”.

Este santandereano volvió a pisar una cancha sintética para jugar fútbol seis, en compañía de las fundaciones No te Rindas, Shalom Casa de Paz y Mica, entidades que se han unido y trabajan de la mano con la secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga para dar un momento de alegría y esparcimiento a las personas que han vivido lo dura que es la vida en la calle.

“Primero consumía marihuana, ya después con el tiempo comencé a probar las ‘pepas’ y a lo último probé el bazuco. Pero sinceramente no hay como sentirse uno feliz, porque son pruebas que coloca mi Dios y lo fortalece a uno”, expresó Cruz.





Ahora, Jaime Andrés se encuentra en un proceso de rehabilitación con la fundación No te Rindas, en donde está liberándose de las ‘cadenas’ que lo ataban a su adicción.“Dios me ha demostrado que sí puedo salir adelante, me abrió los caminos, quiero ser un triunfador.





“Mi proyecto en este momento es ayudarle a mi madre a construir nuestra casa, porque tenemos un lote. Quiero demostrarle a mi mamá que sí puedo, que sí soy capaz y que mis metas se pueden lograr”, finalizó Cruz, antes de saltar a la cancha, para volver a meterle un ‘golazo’ a la calle.