“Insisto en algo que históricamente se puede ver en el contexto actual, demuestra algo que no se ha seguido haciendo y es que el futbolista santandereano tiene condiciones y calidad, lo que pasa es que se necesita un entorno. Santander no es visto como una región productora de jugadores y pueden pensar que no hay talento, pero no es así, sí lo hay, y se demuestra con que esa generación llegó al profesionalismo”.

“El talento hay que acompañarlo. El jugador santandereano se puede llegar al profesionalismo, pero necesita de más acompañamiento. En ese título se ve que para ser campeones se necesita tener buenos jugadores, buen técnico, buena estructura organizativa y uno lo que ve es que esa generación tuvo talento, buen manejo de los dirigentes. Eran personas que no tenían tanto interés político, sino que estaban por amor al fútbol. La lección es esa, talento hay, posibilidades hay, el problema es que aquí no se reconoce”, expresó Cuadros, historiador de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y maestro en historia de la Universidad Estatal de Nueva York (USA).

Para este profesional de historia el valor histórico del título ganado por la Selección Santander en 1981 es “demostrar que cuando hay trabajo se pueden lograr éxitos. Santander puede tener el potencial para competir a las grandes regiones futbolísticas del país y, más allá de su tradición, puede estar ahí. Ese es el impacto histórico, que para una región que no traía esa tradición, que siempre había sido dominado por otras regiones el fútbol juvenil, ganar un título es demostrar que sí se puede”.

Con un pensamiento parecido también opinó Felipe Antonio Zarruk Diazgranados, periodista deportivo de Olé Fútbol y columnista de esta casa editorial, quien aseguró que este título reafirmó que “el fútbol santandereano era muy bueno. El valor fue grandísimo, porque había muy grandes jugadores nacidos aquí, todos cracs. Esa Selección no tenía un jugador malo. Algunos llegaron al profesionalismo y otros se dedicaron a diferentes actividades, pero ese equipo no se vuelve a ver ni en Santander ni en Colombia”.

Zarruk agregó que el elenco entrenado por Alberto ‘El Coco’ Forero era un equipo con una defensa “muy fuerte” y una delantera que hacía “cuatro o cinco goles por partido”, era un elenco “de ensueño, un equipazo y técnica y tácticamente dirigido por un tipo adelantado en el fútbol como ‘El Coco’ Forero”.