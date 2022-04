Juan Gabriel Marcelín Pérez nació en Barrancabermeja, Santander. Creció viendo a su papá jugar en la Primera C de Alianza Petrolera y soñando con ser como Marcelo. Hoy, es la promesa del fútbol santandereano en el Atlético Bucaramanga, y con tan solo 21 años ya ha hecho vibrar al Alfonso López en más de una ocasión.

En el Club Deportivo Galán de Barrancabermeja comenzó a ‘patear la pelota’ un niño de nueve años con un talento notorio para el fútbol. Marcelín creció viendo jugar a su padre, Gabriel Marcelín Ballesteros, el primero que le enseñó lo que sabe de la ‘pecosa’. El camino en el deporte nunca fue fácil para él. Desde muy joven, como todo deportista, tuvo que separarse de su familia para ir detrás de sus sueños.

A los 15 años llegó la primera oportunidad, luego de que un ‘caza talentos’ lo viera en un partido en Barrancabermeja donde jugó con el Club Deportivo Galán frente Iguanitas, una de las filiales de La Equidad en la ‘bella hija del sol’.

Empacó sus guayos, indumentaria e ilusiones, y partió a Bogotá para entrenarse con el club ‘asegurador’.

“Estuve prácticamente solo casi cinco años en Bogotá, mientras me entrenaba con Equidad. Allá aprendí mucho, tuve la oportunidad en varias ocasiones de entrenarme con el equipo profesional. Sin embargo, lastimosamente nuca pude debutar en liga con esa camiseta”, afirma ‘Marcelín’.

El santandereano estuvo en la cancha vistiendo los colores del ‘asegurador’ en la Copa Libertadores Sub 20 de 2018, torneo del que fue parte dicho equipo luego de ganar la Súper Copa Juvenil 2017 organizada por la FCF (torneo que también jugó Marcelín).

Después de vivir en la capital, regresó a su tierra de origen para tocar la puerta de Alianza Petrolera.

“No se me dio la oportunidad en Barranca, así que decidí moverme nuevamente e intentar en las inferiores de Atlético Bucaramanga. En enero de 2021 ingresé al equipo Sub 20, gracias a la regla de ‘los cinco 2000’, era mi última oportunidad. Ya había dicho que si no se me daba en este equipo, optaría por comenzar a estudiar y alejarme del fútbol como jugador”, sostiene.

En el ‘leopardo’ comenzó como lateral izquierdo, a pesar de que siempre jugó de extremo. El 28 de julio del 2021 debutó por fin como futbolista profesional en el partido de Bucaramanga vs Envigado por Copa Betplay. Solo 67 minutos bastaron para demostrar que tenía ‘calidad’.

La puerta que se abrió ese miércoles le dio la oportunidad de jugar más tarde, un 30 de octubre del mismo año en la máxima competición del fútbol colombiano, ante el mismo rival con un debut soñado: marcó el gol de la victoria en los 26 minutos que el ‘profe’ Néstor Craviotto le dio para que demostrara de qué estaba hecho.

“Ese día me sentí muy bien. Cuando anoté mi primer gol en Liga como profesional, lo primero que pensé fue en mi familia, gracias a su apoyo y paciencia soy quien soy”, agrega con rezagos de la euforia que sintió ese día.

Desde aquel partido fue movido de posición a su puesto natural: extremo, y ya lleva en su cuenta cuatro goles en liga, uno en copa y más de tres asistencias que terminaron en júbilo.

Ahora se ha convertido en el ‘titular indiscutible’ para la afición. Una carrera prometedora se vislumbra en los pies de Marcelín. Su sueño, además de alzar el primer trofeo ‘leopardo’, es llegar a las filas del Barcelona de España.