Ángela Patricia Janiot salió volada el viernes 9 de octubre de 1981 para el aeropuerto El Dorado de Bogotá y se embarcó en el último vuelo de Avianca, para venir a su amada Bucaramanga y poder asistir al estadio el domingo 11 con motivo del partido entre Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla, equipos que se jugaban la clasificación al octogonal de fin de año, el cual entregaría una estrella al campeón de la temporada regular del torneo del fútbol colombiano. El Atlético era una tromba y estaba dirigido por la dupla argentina comandada por su padre, Roberto Pablo Janiot, y su amigo de siempre, Américo Montanini.

La Carreta era el punto de encuentro de muchos hinchas del equipo y de otro par de argentinos cuyos nombres eran Patricio Puebla y el ‘Gordo’ Danny, que se habían sumado a la causa conformando una barra que picaba papel todas las noches y luego se paraban en la puerta del estadio Alfonso López para repartirlo entre el público, que lo lanzaba al viento cuando salía el equipo local. El coliseo de la 14 parecía la mismísima Bombonera. Ángela estudiaba diseño de interiores en la Tadeo Lozano en Bogotá y su padre le pidió que lo acompañara, ya que Beto, su otro hijo, debía quedarse en la capital porque tenía unos parciales en la universidad. Ella se alistó ese domingo con su camiseta del Bucaramanga, jean y tenis y arrancó con rumbo al escenario, en compañía de Claudia Montanini, Reinaldo Arenas y su esposa Clarita.

Ese domingo en el barrio La Victoria, la cuadra donde estaba la casa correspondiente a la carrera 12 No 67-34, olía a tamal. El aroma era tan fuerte, que los vecinos llegaban a esa dirección y compraban cientos de tamales para el tradicional desayuno dominical, los cuales eran preparados en el hogar conformado por el piedecuestano José Rosario Martínez y doña Rosita Robayo de Martínez, quien había nacido en San José de Pare, en Boyacá, y luego de vivir en Bogotá con su madrina, resolvió venirse para Bucaramanga y consiguió trabajo en el Colegio Nuestra Señora del Carmen de propiedad de Lola y Emilia Sarmiento, ubicado en la calle 37 con 26. A la vuelta de la manzana en una carpintería, trabajaba José Rosario y luego de un noviazgo de 12 meses, se casaron y ella quedó embarazada de Germán, el mayor de sus ocho hijos. Años después esos hijos, José Germán y Alejandro, más conocido como el ‘Ciego’, laboraban junto a su padre en la Compañía Colombiana de Tabaco. Don José era el conductor del vehículo del gerente; Germán era supervisor de producción y Alejo era el mecánico de mantenimiento. Todos eran hinchas del Bucaramanga y ese domingo partieron muy temprano rumbo al estadio.

Eran las 10 de la mañana, se fueron en compañía de Eddy Robles, en cuyo carro se movilizaron junto a sus amigos Álvaro Rueda, Omar Quintero, Luz Helena Meneses (esposa de Alejo) y Guillermo ‘Piragua’ Guerrero. Antes de partir, Germán sacó la cabeza por la ventana y le dijo a su progenitora: “¡Mamá, yo vengo a almorzar, guárdeme carne asada!”. Esa fue la última vez que doña Rosita vio a su hijo con vida.

De la fiesta del fútbol al infierno

El solo hecho de llegar a los alrededores del estadio impactaba, ya que las largas filas para ingresar a las diferentes tribunas eran de varias cuadras. Muchos aficionados habían dormido desde la noche anterior para guardarles puesto a sus familiares y amigos cercanos. El consumo de licor no se hizo esperar y muchos hinchas entraron borrachos al estadio. ¡También hubo sobrecupo! Los hermanos Martínez y sus amigos se ubicaron en la tribuna oriental cerca al tiro de esquina que limitaba con la tribuna sur. Ángela Patricia y los suyos se sentaron en la tribuna occidental, cerca de los palcos de los directivos del Atlético Bucaramanga. Era un día soleado y la tarde no escapaba al intenso calor que acompañó el inicio del juego entre ‘Leopardos’ y ‘Tiburones’. Desde que arrancó el partido, los jugadores se mostraron las garras y los afilados colmillos, bajo un arbitraje bastante discutido por parte del juez bogotano Eduardo Peña. Toda la semana, algunos argentinos que jugaban en otros equipos del balompié colombiano les habían advertido a los argentinos que militaban en el Bucaramanga que tuvieran cuidado, porque “¡Nos iban a hacer la cabeza!”, confesó el volante Alejandro Juan Onnis hace un par de años en Buenos Aires.

Bucaramanga arrancó ganando con gol de Paruzzo y las 32.000 personas explotaron de júbilo. Pero muy pronto el estadio quedó en silencio con el empate de los barranquilleros. Ese silencio se acabó pronto por un gol en supuesto fuera de lugar de Tutino, que marcaba el 2 a 1 a favor del Junior y allí ya todo se empezó a descontrolar. Roberto Janiot perseguía al juez de línea para que no validara el gol y su hija no le quitaba los ojos de encima. Ella temía una reacción por parte de su padre, que poseía un carácter bastante fuerte.

La gente se agolpó en las mallas de las diferentes tribunas y luego de una falta que le cometen a un jugador del Bucaramanga y que el árbitro no sancionó como penal, se armó el pandemónium. Los hinchas rompieron el alambrado e ingresaron a la cancha alentados por algunos locutores deportivos, que aquella tarde también contribuyeron a calentar el ambiente. Miles de ellos empezaron a perseguir al árbitro Peña, a quien escondieron en el camerino del Bucaramanga, otros se fueron detrás de los jugadores del rival y cuando la Policía no pudo contener la furia de los aficionados, ‘alguien’ llamó al Ejército y una patrulla bastante numerosa de soldados del Batallón Caldas que venían de Cimitarra, ingresaron al estadio por la puerta de maratón, se apostaron en el centro de la cancha y empezaron a disparar a diestra y siniestra, impactando a muchos hinchas, que quedaron tendidos en las tribunas y en la gramilla del escenario deportivo que más parecía un coliseo romano.

Las tribunas ardían, porque cientos de asistentes le prendieron fuego al papel picado y mientras Eddy, Álvaro, Omar, Luz Helena, Alejo y ‘Piragua’ corrían hacia el parqueadero, Germán era impactado por la espalda con dos tiros de fusil G-3 que lo destrozaron por completo.

Ángela Janiot y Claudia Montanini no volvieron a saber nada de sus padres, quienes se desaparecieron de la dantesca escena y solo los volvieron a ver en el momento en que Roberto llegó a La Carreta gritando que se retiraba del fútbol. Américo por su parte caminó desde el estadio por toda la carrera 27 hasta su apartamento en Real de Minas, al lado del antiguo aeropuerto Gómez Niño.

La ciudad se debatía entre el toque de queda y las sirenas que aullaban por la tragedia. Cuando todos llegaron a La Victoria, llamaron a una casa vecina preguntando por algún familiar de Germán Martínez. Don José fue a atender el teléfono. Doña Rosita ya sabía por su instinto de madre que le habían matado a su muchacho. “¡Yo no quisiera acordarme de ese día, señor! A mi hijo casi no me lo entregan, estaban ocultando esa masacre que hubo allá. Es más, dijeron que mi hijo era guerrillero, desaparecieron mucha gente y a mi hijo me lo mataron, uno se muere con ese dolor, nos dieron 25 millones de pesos y toda esa plata se fue en abogados, ¡lo único que pido es que se haga justicia señor!”. Sus bellos ojos grises ocultos bajo unas gafas con marco de carey soltaron unos lagrimones, que se arrullaron en su tapaboca color azul y otros cristales de dolor se adormilaron en su pashmina o bufanda color crema que le bordeaba el cuello.

Ángela no ocultó su enfado por el manto de impunidad durante 40 años, tampoco las lágrimas que inundaron sus ojos color café. “¡Este crimen de lesa humanidad no puede quedar impune. Alguien debe responder, no solo los que dispararon, también el que dio la orden!”, enfatiza la connotada periodista de Univisión.

El próximo 11 de octubre se conmemoran 40 años de terror, de impunidad, de ocultamiento, de cobardía, de vergüenza, por los más de 30 hinchas asesinados aquella tarde. No fueron 4, ¡fueron más de 30!

Esperamos que algún día se pueda conocer quiénes fueron los que dispararon. Corran ese velo y pidan perdón por lo que cometieron. ¡Ya hicieron llorar demasiado a doña Rosita!