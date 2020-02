Nacional infantil masculino, primer gran reto del fútbol santandereano

El seleccionado, que en esta ocasión es dirigido por el experimentado Víctor Hugo González, viajó con 22 jugadores, de los clubes Nantes FC, Real Bucaramanga, Atlético Bucaramanga, Real Caracolí, Talento Santandereano, Financiera Comultrasan, Proviclub de Barrancabermeja, Oro Negro de Barrancabermeja, Unión Santander, Águilas Doradas y Racing de Santander.

“Comienza un sueño para todos, este grupo es nuevo y son niños que buscan hacer historia. Sabemos que el torneo tiene equipos fuertes y la altura de Tunja la tenemos que manejar de acuerdo a los rivales. Santander debe salir a ganar siempre y marcar una diferencia”, sostuvo el estratega santandereano.

El torneo en este primer zonal tiene seis selecciones: Santander Boyacá, Tolima, Sucre, Casanare y Arauca. Santander comenzará su participación hoy lunes enfrentando a Casanare sobre las 11:00 a.m. en las instalaciones de la UPTC.

Mañana Santander jugará su segundo compromiso, teniendo como rival a su similar de Sucre desde las 9:00 a.m., el jueves chocará ante Tolima (9:00 a.m.), el viernes lo hará contra Boyacá (1:00 p.m.) y cerrará su participación el domingo frente Arauca (11:00 a.m.).

De este grupo clasificarán las tres mejores selecciones, que se unirán a otros doce equipos de otros zonales para disputar la siguiente fase, ronda semifinal, de este Campeonato Nacional infantil organizado por la Difútbol, que se hará en sede fija del 22 al 29 de marzo.