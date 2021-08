Para el 'Coraje Leopardo', la pandemia fue una oportunidad para reinventarse como barra y demostrar la pasión. Comenzaron a reunirse por Zoom, y como no había fútbol, durante las llamadas recordaban los mejores momentos y partidos del equipo de sus amores.

El 'leopardo' no pudo llevarse la final que disputaría ese año después del partido en Quindío, sin embargo, para los hinchas, esos momentos de efervescencia y calor, llevaron a que naciera la idea de conformar algo en serio, algo que hiciera sentir la verdadera fiesta del futbol. Ya se empezaban en aquel entonces a ver los trapos colgando en el estadio, y a entonar canciones.

"Alquilábamos canchas sintéticas en Girón para ensayar un día a la semana al principio. Después de un tiempo, cuando inició el fútbol sin público, acompañamos al equipo al aeropuerto para recordarle al equipo que a pesar de que no nos vieran en las tribunas, estábamos con ellos", agrega Fabián.

"Nos hemos puesto la camiseta dentro de la barra y durante la pandemia realizamos recolección de marcados y comida para los habitantes de calle. Eso nos unió bastante, porque la barra no para, siempre está pendiente de la ciudad y del equipo", comenta Camacho.

"Es una barra muy fiel, entre nosotros hay una hermandad, siempre celebramos los cumpleaños, estamos pendientes de las necesidades del otro. Doña Nubia, Gregorio el 'negro', el sargento Ayala, muchos integrantes siguen con nosotros desde el inicio de la barra", agrega 'Fifa'.

Para Tienda Leoparda 'la vieja guardia', la pandemia no fue impedimento para seguir juntos, a través de las redes sociales se organizaron para no perder contacto. El Covid-19 no ha cobrado ningún integrante hasta el momento, y están listos para regresar al estadio.