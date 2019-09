Con una victoria 2-1 ante Valle, la Selección Santander comenzó su camino hacia el títulos nacional juvenil de fútbol femenino que inició ayer Pereira.

Las dirigidas por Spencer Alexander lograron vencer en la primera fecha a las vallecaucanas con goles anotados por Jéssica Tarazona y Ledys Calvo.

“Comenzamos de la mejor manera. No fue fácil. En los primeros minutos Santander dominó y encontramos el gol. Valle nos empató, pero rápidamente, antes de que terminara la primera mitad logramos de nuevo la ventaja que nos dio los primeros tres puntos en esta ronda final”, sostuvo el técnico del equipo santandereano.

Tras su victoria de ayer, Santander se medirá hoy ante su similar de Meta en la segunda fecha del torneo, compromiso previsto para las 12 del mediodía, y de conseguir una nueva victoria, el la selección estará lista para disputar la ronda de cruzados de la Fase Final del Nacional Juvenil Femenino.

En otros resultados de la jornada inaugural del torneo, Meta venció 1-0 al local Risaralda; mientras que Antioquia superó 4-1 a Cundinamarca, y Bogotá se impuso 2-0 a Norte de Santander.

Así las cosas, en el Grupo A hasta el momento lidera Antioquia y Bogotá con tres puntos y Cundinamarca y Norte de Santander no tienen unidades. Y en el B, Santander y Meta suman tres unidades y Valle y Risaralda están sin puntos.

Recordemos que el equipo santandereano, dirigido por Spencer Alexander, está conformado por jugadoras nacidas a partir del año 2000 y buscarán hacer historia con un título nacional, así como lo hicieron las de la categoría infantil en el 2017.

Hoy se jugará la segunda fecha de esta Fase Final, se jugará de la siguiente manera: 8:00 a.m. Norte Santander vs. Cundinamarca; 10:05 a.m. Antioquia vs. Bogotá (con transmisión de Win Sports); 12:00 m. Meta vs. Santander y 2:35 p.m. Valle vs Risaralda (con transmisión de Win Sports).