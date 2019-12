El equipo de Zinedine Zidane resolvió el encuentro matinal sin alardes. 2-0 ante el Espanyol con la ‘conexión francesa’ Raphael Varane - Karim Benzema, autores de los goles. Se situó líder provisional, pero en el último compromiso del día la escuadra de Ernesto Valverde tampoco falló ante el Mallorca (5-2) en un choque que encarrilaron muy pronto el también galo Antoine Griezmann (7’) y el de siempre, el argentino Lionel Messi (17’), que en los prolegómenos había ofrecido a su afición su sexto Balón de Oro que recibió el lunes y que luego sentenció al completar un nuevo triplete.

Los dos grandes acorazados abren un hueco de cuatro puntos sobre Sevilla, que tratará de seguir hoy su estela con un triunfo en El Sadar frente a Osasuna en el último encuentro de la fecha. Pero sobre todo, le sacan ocho al Atlético de Madrid, el otro gran aspirante, que el viernes volvió a sumar un empate, en Villarreal, por 0-0.

El cuadro mallorquinista había advertido que no se presentaría entregado, sino dispuesto a plantar batalla. Asustó en determinados momentos al principio e incluso cuando acortó distancias dos veces. Los de Vicente Moreno tuvieron a un buen Take Kubo, formado en La Masía y que está cedido por el Real Madrid en el conjunto balear, sin embargo, no tuvieron opciones ante Messi y compañía pese a los tantos del croata Ante Budimir.

Valencia mantuvo su tendencia al alza con un triunfo en el derbi local en el campo del Levante (2-4). Es una victoria que cobra el valor añadido de haber remontado un 2-0 adverso con el que se habían situado en el tramo inicial los de Paco López.

Además, Granada doblegó por 3-0 al Alavés y se acerca a zona de torneo europeo para la próxima temporada.