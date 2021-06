El técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, anunció este sábado la convocatoria de Jaminton Campaz, joven figura del Deportes Tolima, quien se unió para completar el grupo de convocados que enfrentará a la Selección Argentina el próximo martes 8 de junio en Barranquilla. Campaz, un volante creativo, llega para aportar media distancia al combinado nacional.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador Jaminton Campaz, quien milita en el club Deportes Tolima ha sido convocado para unirse a la concentración que se realiza en Barranquilla. El jugador se unirá al grupo de convocados en el transcurso de hoy, sábado 5 de junio, para comenzar los entrenamientos con el resto de jugadores”, anunció la Selección Colombia a través de un comunicado de prensa.

Por su parte, Deportes Tolima también se pronunció a través de sus redes sociales por la convocatoria de su ‘ficha’. “Felicitamos a nuestro jugador Jaminton Leandro Campaz por su convocatoria a la Selección Colombia de mayores. Éxitos en este nuevo reto. Todo nuestro apoyo siempre. ¡Vamos!”, anotaron.

La ‘joya’ del fútbol colombiano

Nacido en Tumaco el 24 de mayo del 2000, Jaminton Leandro Campaz inició su carrera como futbolista profesional en las canchas del estadio Manuel Murillo Toro con Deportes Tolima en 2017. El 11 de mayo del mismo año debutó ante Rionegro Águilas con un empate 1-1. El primer tanto en la liga colombiana, vistiendo la camiseta ‘vinotinto y oro’, lo encajó en la portería de César Giraldo, el primero de abril de 2017 en un partido frente a Tigres, válido por la primera fecha de la entonces Liga Águila.

Su destreza lo llevó a ser parte de la Selección Colombia Sub 17 que disputó el campeonato Sudamericano de la categoría y ocupó el cuarto lugar. Durante esta competencia Jaminton anotó tres tantos, y posteriormente hizo parte del seleccionado ‘tricolor’ que jugó el campeonato Mundial Sub 17 de India en 2017. En ese año, el diario inglés The Guardian lo eligió como uno de los 60 mejores juveniles a nivel global.

Números que lo respaldan

Campaz es extremo, pero además puede jugar como delantero. En 2021, ha jugado 16 partidos de Liga con el equipo de Tolima, acumula 1.411 minutos disputados, 4 goles anotados y 2 asistencias. Acertó en 569 pases de los 739 que intentó, con un 77% de efectividad.

Además, jugó 8 partidos en Copa Sudamericana y marcó dos goles.

En cuanto a su carrera profesional, registra 92 partidos. En liga 69 juegos y 15 tantos. En Copa Colombia, siete partidos y un gol. En Copa Libertadores cinco juegos y dos anotaciones, y en Copa Sudamericana suma diez partidos y tres goles. Sin contar los 13 partidos que tiene con la Selección Colombia Sub-17.

Hasta el momento, se ha reportado con 42 lanzamientos totales y 24 remates. Sumando que uno de los goles que anotó fue el tercer tanto en los cuartos de final ida frente al conjunto ‘azucarero’, el cual evitó que el cuadro tolimense llegara a los lanzamientos del punto penal.

Jaminton Leandro Campaz se une a la Selección Colombia que busca clasificar al Mundial de Catar 2022, como una de las posibles variantes ante la ausencia de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.