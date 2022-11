Esta semana el grupo de jugadores del conjunto 'azucarero' tomaron la decisión de no retomar entrenamientos a raíz del incumplimiento en las obligaciones económicas por parte del club.

A pesar que el club emitió un comunicado hace dos días afirmando que no son ciertas las versiones sobre meses atrasados en sueldos, el profesor Jorge Luis Pinto confirmó en una entrevista que sí hay atrasos en los pagos a los futbolistas.

“Hay algunos inconvenientes, no que no fueron a entrenar, se presentaron a las 7 de la mañana y hablamos. No es fácil el momento, hay algunas deudas que no se les ha podido cumplir y en eso estamos. El presidente va a tener una reunión con ellos. Yo creo que el presidente va a llegar a una solución económica y los jugadores lo van a entender y yo entiendo las deudas que hay con los jugadores”, dijo el estratega santandereano a 'El Var' Caracol.

Justamente esta mañana se lleva a cabo una reunión entre el presidente Luis Fernando Mena y el grupo de jugadores del Deportivo Cali, encabezados por el delantero Ángelo Rodríguez, quien estaría como vocero de los futbolistas.

“Deportivamente hemos venido trabajando, llegamos de 14 días de vacaciones y todo lo que es de funcionamiento y a nivel profesional, todo está perfecto. A nivel económico, soy testigo que el presidente busca contactos para arreglar eso. Yo estoy empezando y tengo que apoyar a los jugadores y va a haber una solución. Yo vine sabiendo esa situación”, indicó Jorge Luis Pinto.

Por otro lado, el técnico del Deportivo Cali habló sobre los posibles refuerzos que podrían llegar para el 2023, incluyendo la posible llegada del arquero uruguayo Salvador Ichazo o el delantero Kevin Viveros: "Hemos tenido muchos contactos, me la he pasado hablando por teléfono con jugadores y empresarios y hemos hecho muchos contactos con muchos jugadores, nunca he tenido acercamientos con el (Ichazo), hay otros que sí".

Jorge Luis Pinto estará en Qatar viendo el Mundial de Fútbol y después de eso retornará a lo que será la pretemporada del club, en enero de 2023.