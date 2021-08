Anthony Zambrano, el atleta colombiano que marca historia en las pistas de atletismo

Una serie de situaciones difíciles y poco comunes que se presentaron en la vida de Anthony Zambrano, no fueron un impedimento para que el atleta, con 22 años y de talla internacional, gestara su carrera deportiva.

Nació el 17 de enero de 1998 en Maicao, La Guajira, en pleno periodo del conflicto armado colombiano.

Su padre fue víctima de esta guerra, por lo que tras su fallecimiento, Anthony y su madre, Miladis Zambrano, partieron de dicho municipio hacia Barranquilla.

Empezar desde cero con la esperanza de lograr una mejor calidad de vida fue el objetivo de esta familia al llegar a la 'puerta de oro de Colombia'.

Allí estudió en el Colegio María Cano, lugar en el que nació la nueva pasión del menor. Esta institución educativa abrió la posibilidad de participar en unos Juegos Intercolegiados y Zambrano apuntó su nombre para representar al colegio.

Un periodo de entrenamiento tuvo lugar en la vida del joven, quien se preparó arduamente y más que sus compañeros para las competencias que se avecinaban. Desde ese momento inició la disciplina y concentración en cada entrenamiento.

Hasta que llegó a la primera fase de competencia por Atlántico, donde salió victorioso. Superó la segunda fase y en la tercera, tras una fuerte preparación junto al profesor Juan Carlos Cervantes, clasificó al mundial sub20 a sus 18 años de edad.

Tras disputar en el Mundial de Atletismo de menores en la categoría 400 metros, quedó en la séptima posición. Pero logró llegar a los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde participó en la prueba de relevo masculino de 4x400. Allí no hubo medalla para el equipo.

El 2019 fue su año dorado, pues participó en los Juegos Panamericanos de Lima obtuvo la medalla de Oro en un cuarteto de jóvenes por Colombia.

En Doha 2019, se colgó otra medalla de oro. Allí se convirtió en el primer colombiano en obtener este logro.

“La preparación que hice en Estados Unidos fue el balance de todo el año, lo más importante fue el suramericano, el Panamericano y el Mundial, yo sabía que iba a lograr todo eso por mi preparación, soy Campeón Sudamericano, me preparé para el Panamericano y en el Mundial me preparé más fuerte porque sé que es difícil, con todo esto logré el subcampeonato mundial”, afirmó Anthony al Comité Olímpico Colombiano.

Ahora, en Tokio 2020, cumple su papel como máximo representante del atletismo de Colombia.

“Estoy hecho a mano, me gusta competir, ser un rival muy fuerte, no soy débil y para poderme ganar tienen que luchar, si no me ganan en los 300 metros que se olviden, eso me lo llevo yo”, asegura Zambrano.

Anthony Zambrano tendrá su próxima aparición en los Juegos Olímpicos celebrados en la capital japonesa el próximo jueves 7 de agosto, donde competirá por la gran medalla en la final de los 400 metros del atletismo en este encuentro deportivo.