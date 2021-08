Sin embargo, más allá de los resultados obtenidos en territorio japonés, se debe ponderar la lucha, el sacrificio y la entrega de cada uno de los 70 deportistas que participaron de estos Juegos Olímpicos, que se dieron en medio de un ambiente enrarecido por cuenta de la pandemia del Covid-19.

Así lo considera el expresidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, quien explicó que Tokio 2020 no fue un retroceso para el país, pues fue “un evento atípico que no tiene punto de comparación con ninguno de los eventos del pasado y que ojalá no lo vuelva a tener en el futuro”.

Y de esa base se debe partir a la hora de realizar un balance de la participación de los Juegos Olímpicos que finalizan este fin de semana, donde Colombia cierra con 5 medallas olímpicas -4 de plata y 1 de bronce-, además de los 16 diplomas obtenidos.

Los resultados tampoco están muy lejos de las expectativas que se tenían para esta cita olímpica, pues las proyecciones que hizo en su momento el entonces ministro del Deporte, Ernesto Lucena, dejaban ver que el país podría conseguir 10 medallas en las 16 disciplinas en las que participó.

Y es evidente el malestar desde algunos sectores de la sociedad, pues el país venía en una curva ascendente luego de realizar dos ciclos olímpicos exitosos: en Londres se logró 1 oro, 3 platas, 5 bronces y 14 diplomas; mientras que en Río fueron 3 oros, 2 platas, 3 bronces y 22 diplomas.

Aquí surge una gran diferencia frente a lo que fue el desarrollo de estas justas, pues mientras que a Londres llevó 104 atletas y en Río participó con 147, a Tokio apenas llegó con 70 deportistas y compitió en 16 disciplinas, varias de ellas donde repitió medallas.

“A juzgar por las expectativas que pudieran tener los colombianos basándose en los resultados de los años anteriores, uno diría que el balance es regular, pero si tenemos en cuenta las circunstancias en que se realizaron, las dificultades que tuvieron nuestros atletas para prepararse y clasificarse, el tiempo que estuvieron encerrados por cuenta de la pandemia y las circunstancias adversas que se presentaron en algunas competencias, creo que el balance es muy bueno”, resaltó Medina.

Ahora, si vamos un poco más atrás, la participación de Colombia en Tokio 2020, en cuanto a resultados, deja ver que supera con creces lo hecho en Pekín 2008, donde solo se consiguieron tres medallas -2 platas y 1 bronce-, o Atenas 2004, cuando se colgaron dos bronces; o Sidney 2000, por solo mencionar las últimas dos décadas, donde se ganó un oro con María Luisa Calle.

En cualquier caso se debe tener en cuenta que son momentos diferentes, deportistas que han llegado en condiciones diferentes, pero que siempre han buscado dejar en alto el deporte colombiano.

EXPECTATIVAS

En primer lugar, como en los Juegos Olímpicos de Río, se esperaba que Estados Unidos, Canadá, Brasil, Cuba y Jamaica superaran a Colombia, y la tarea era dejar atrás a Ecuador y Venezuela y obtener un acercamiento sobre Cuba y Jamaica.

Pero ninguna de las dos tareas se cumplió, pues Jamaica está 19, Cuba 14 y Colombia 64. Hace cinco años nuestro país estuvo a cuatro casillas de Cuba y a cinco de Jamaica.

Además, hace cinco años Venezuela terminó 39 puestos por debajo de Colombia y Ecuador no ganó ninguna medalla, pero en esta edición Ecuador es 34 con Richard Carapaz como figura y Venezuela 41, con Yulimar Rojas medalla de oro y nuevo récord mundial en salto triple.

Por otro lado, se esperaban opciones de medalla en el boxeo con Yuberjen Martínez e Ingrit Valencia, quienes fueron medallistas en Río de Janeiro, así como con la pesista Mercedes Pérez y con los doblistas del tenis Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

¿QUÉ PASÓ?

Para Baltazar Medina, influyeron muchas cosas, entre ellas la abrupta interrupción del plan de preparación que venían desarrollando los atletas para la participación en los eventos clasificatorios por cuenta de la pandemia, además de las medidas de contingencia que “tuvimos que tomar para atender a los atletas durante su confinamiento en algo que llamamos impropiamente entrenamiento en casa, por lo que se perdió la condición competitiva por todo ese tiempo de para”.

Medina agregó que a pesar de que la pandemia afectó a todo el mundo por igual, eso no es cierto, porque el continente más afectado fue el sudamericano y eso “nos retrasó más aún todavía, porque comparativamente con el resto de países el retorno a la aparente normalidad fue más lento y por eso los atletas de Europa y Asia llegaron más fuertes, los nuestros llegaron deficientemente preparados”.

Paulo César Villar, representante de los atletas ante el Comité Olímpico Colombiano, agregó que otro tema importante a tener en cuenta es cómo los deportistas clasificaron a Tokio. “Algunos clasificaron hasta último momento por el cierre de los rankings y ya después de esto no había otro tema de competencias preparatorias, esto pudo haber influenciado”, señaló.

Agregó que la disminución de medallas se debe también a la sanción impuesta a la Federación de pesas, “donde no pudimos traer toda la delegación, con todos los atletas que tenían pronosticado un buen resultado”.

Frente a este tema el medallista Luis Javier Mosquera, en una entrevista con COLPRENSA, dijo que a pesar de esta sanción, el balance del equipo es muy bueno “porque nosotros tuvimos muchos problemas tanto psicológicos como de Federación, pero a pesar de todo mis compañeros estuvieron cerca del podio”.

Mosquera resaltó que “Mercedes Pérez estuvo cuarta, tuvo muchas posibilidades de ser medallista olímpica, todo Colombia lo vio, pero los problemas y los nervios le jugaron en contra. Brayan Rodallega fue una máquina, él tuvo una lesión en la muñeca una semana antes de competir, pero fue una máquina y se paró kilo a kilo con esa mente”.

Otro factor que puede tenerse en cuenta para analizar estos resultados, es que varios de los deportistas medallistas en los ciclos anteriores y que compitieron en Tokio ya están en el fin de su carrera. Por ejemplo, el caso de Caterine Ibargüen, quien venía de ser plata en Londres 2012 y oro en Río 2016, y llegó a Tokio con su último aliento y quedó eliminada de forma prematura en la final del salto triple.

En este punto tanto Medina como Villar coinciden en que esto se sabía y que se está analizando el tema de encontrar los mismos resultados en otros deportistas que vienen subiendo.

“Hay que advertir que un talento de la talla de Mariana Pajón y Caterine Ibargüen no salen todos días, pero se van ellos y surge Anthony Zambrano, se fue Óscar Figueroa y está Luis Javier Mosquera, de manera que yo creo que no hay que perder la cabeza y tampoco debemos ser injustos con nuestros atletas, el país está en un buen momento deportivo y los resultados lo demuestran”, puntualizó Medina.

LAS MEDALLAS

Fueron cinco guerreros los que brillaron en el podio de Tokio 2020. La última en subirse fue Sandra Lorena Arias, quien ganó este viernes la medalla de plata en los 20 kilómetros de marcha. Esto con un tiempo de 1:29:37 y fue superada solamente por Antonella Palmisano, de Italia.

Anthony Zambrano, a quien llaman el ‘Fenómeno del remate’, por su capacidad de cerrar muy bien las carreras, obtuvo para Colombia otra medalla de plata, en la prueba de los 400 metros planos, con un tiempo de 43 segundos con 93 centésimas, convirtiéndose así en el único colombiano medallista olímpico en pistas de atletismo en categoría masculina.

La reina del BMX Mariana Pajón, brilló por tercera ocasión consecutiva en unos Juegos Olímpicos. Esta vez fue en un escenario al que llegó después de superar varios obstáculos en los últimos años, para colgarse la medalla de plata.

El primer colombiano en obtener una medalla de plata en este certamen fue el vallecaucano Luis Javier Mosquera, quien levantó un total de 331 kg, en la categoría de los 67 kg.

La medalla de bronce, por su parte, fue para el antioqueño Carlos Ramírez, quien logró su segunda medalla en unos Juegos Olímpicos, tras quedar tercero en la prueba de BMX de Tokio 2020 y obtener nuevamente la presea que ya había ganado en Río 2016.