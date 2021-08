La deportista colombiana Caterine Ibargüen no alcanzó a clasificar a la ronda final del salto triple en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, quedando en la décima posición y despidiéndose así del certamen deportivo.

La atleta no pudo superar la primera ronda, por lo que no pudo defender su medalla de oro obtenida en Río 2016 y la medalla de plata en Londres 2012, en lo que representaba su cuarta participación en unos Juegos Olímpicos. La colombiana no llegaba en su mejor momento.

“En estos últimos años todo fue muy complicado, con la pandemia, las lesiones, pero hoy estoy aquí, aunque no se dio un buen resultado, creo que exigirme más a mí misma sería abusar de la confianza. Se hizo lo que mejor podía y me voy contenta”, dijo Ibargüen.

En su primer turno Ibargüen alcanzó los 14,25 metros, una marca que le alcanzó para sostenerse entre las primeras ocho participantes que clasificaban a la ronda final. En su segundo salto logró 14,01 y en el tercero 14,19, por lo que su registró se quedó con la primera participación.

Y aunque logró mantenerse en la clasificación durante los dos primeros turnos, en la defintiva quedó por fuera al ser superada por las jamaiquinas Shanieka Ricketts y Kimberly Williams, quienes en los dos primeros saltos cometieron faltas y no sumaron.

La doble medallista olímpica no se refirió su futuro, asegurando que tiene “muchos sentimientos encontrados, así que sería mentir y no ser tan sincera. Estoy en ceros, esperando llegar a la Villa, reunirme con mis compañeros, llamar a mi familia y celebrar porque se ha terminado una gran competencia”.

El final, el podio de la competencia estuvo encabezado por la venezolana Yulimar Rojas, que desde su primer salto se colgó la medalla de oro y al final logró marcar el récord olímpico y récord mundial con un salto de 15,67 metros, convirtiéndose en la gran noticia de Tokio 2020.

Junto a ella se subieron al podio la portuguesa Patricia Mamona, con un salto de 15,01, y la española Ana Peleteiro, que marcó su mejor salto en 14,87, solo tres centímetros por encima de la jamaiquina Shanieka Ricketts, que se quedó en 14,84.