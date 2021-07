De llorar porque perdía partidos cuando niño a disputar unos Juegos Olímpicos en una disciplina deportiva a la que se entrega con disciplina y dedicación.

Ese es el santandereano Daniel Elahi Galán Riveros, nacido en una cuna de futbolistas, porque los Riveros hicieron historia en el fútbol de Santander, principalmente con el Atlético Bucaramanga, pero en el ‘deporte blanco’ encontraría el sentido de su vida.

En un momento se le plantó a sus padres para decirles que dejaba el estudio por perseguir su sueño de ser tenista profesional y esa determinación lo ha llevado a cumplir el objetivo y va por más.

Ya disputó varios Grand Slam, donde también fue protagonista en Roland Garros 2020 y Wimbledon 2021, al alcanzar la tercera y segunda ronda, respectivamente, además de sus destacadas actuaciones en Copa Davis; pero ahora va por los Olímpicos, donde espera una destacada participación.

“Muy contento de estar aquí, primeros Juegos Olímpicos y por ahora disfrutándolos al máximo y tratando de ajustarnos a las condiciones para hacer un buen papel y darle satisfacciones a Colombia”, indicó Daniel Galán.

El santandereano, de 25 años y número 113 del escalafón mundial, enfrentará al egipcio Mohamed Safwat (170º), jugador con quien no tiene duelos previos en el circuito. En caso de ganar, el colombiano podría medirse en segunda ronda ante el alemán Alexander Zverev (5º), uno de los favoritos del cuadro.

“No he jugado contra él, pero lo conozco, lo he visto. Es un jugador sólido desde el fondo de la cancha, pero hay que hacer nuestro juego, jugar ofensivos y buscar el partido, más en unas condiciones como estas que se prestan para este tipo de juego”, sostuvo Galán, quien agregó que “es un orgullo representar a Colombia y a mi familia, que ha sido muy importante en mi carrera, me enorgullece estar aquí pero busco mejores cosas y hay que darlo todo”.