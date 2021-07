El atleta de la liga de Bolívar, Daniel Pineda, fue el segundo colombiano en competir en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, con una puntuación de 639 se instaló en la casilla 58 de la general en la competencia del arco recurvo individual.

“Realmente empecé con una primera ronda bastante complicada, no era lo esperado, creo que hubo problemas tácticos que no los supe manejar bien y la dirección del viento me afectó un poco. Afortunadamente terminé con una muy buena sensación en la ronda y lo que realmente importa es concentrarse en el partido final, esperar que rival me toca, espero conocerlo y saber cómo es su juego para poder tomar mejores decisiones", dijo Pineda, luego de culminar la prueba.

Las posiciones de los dos colombianos en esta primera ronda no los clasificó al cuadro de dobles mixtos, porque solo hay cupo para las 16 mejores parejas y, tras la sumatoria de los dos resultados, Colombia terminó 26.