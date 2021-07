En declaraciones a medio de comunicación la deportista colombiana afirmó que las amenazas surgieron luego de que su pareja, el francés Vincent Pelluard, clasificara por primera vez a unos Olímpicos y en representación de Colombia.

El extranjero, nacionalizado colombiano, estuvo en el ojo del huracán tras cuestionamientos sobre su participa-ción, pues a juicio de algunos, Pelluard fue escogido por la influencia de Pajón y por encima de otros corredores que tenían más méritos como Diego Arboleda.

Sobre las amenazas contra sus vidas, en declaraciones a Blu Radio, la medallista afirmó que “nos tocó alejarnos un poco por nuestra salud mental y tranquilidad. Fueron momentos de mucha tristeza y encerrarnos con nuestra familia. Hemos tratado de seguir, cuando tienes el corazón tranquilo, eso es lo más importante”.

“Él llegó con ilusión para representar a un país con menos apoyo. Se siente colombiano y dijo que quería repre-sentarnos. En nuestro país hay mucha presión. Hay otros que no nacieron en Colombia y no les pasa lo mismo”, aseguró", agregó

Igualmente, la antioqueña se refirió a esta situación en el Canal Caracol. “Lastimosamente vivimos en un país que es una olla de presión. A veces nos manifestamos así, pero uno eso lo convierte en triunfos y cuando cierras la puerta de la casa, estás con los que valen la pena, con los que han creído en ti. “En un momento quise tirar la toalla. Yo quiero representar a un país y no sentir tanto odio”.

"Para mí esto vale oro"

La ciclista colombiana Mariana Pajón afirmó este viernes que "siente como un oro" la medalla de plata que logró en la final de BMX en los Juegos Olímpicos de Tokio, que llega después de haber superado una grave le-sión y de sus dos anteriores oros olímpicos.

"Han sido cinco años de espera, lidiando con lesiones y altibajos. Esto se siente como si fuera un oro", dijo Pajón al terminar la final disputada hoy en el Parque de Deportes Urbanos de Ariake por una diferencia inferior a una décima de segundo por detrás de la ganadora, la británica Bethany Shriever.

"Realmente no sé cómo lo he hecho. He pasado por muchas cosas... Estoy súper feliz sólo por estar aquí. Estoy agradecida simplemente por poder caminar", señaló en declaraciones después de la carrera la ciclista colombia-na, quien en 2018 sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda.

La ciclista nacida hace 29 años en Medellín dijo que haber regresado a los Juegos después de ganar el oro en Río 2016 y en Londres 2012 "es un enorme desafío", y que haber logrado medallas "es un reto aún más grande".

"Me decían que ya no era posible, que ya soy muy vieja, que estoy lesionada... Pero sí se puede, sí se puede volver", dijo la triple medallista olímpica.

"Es increíble, solamente el haber clasificado ya era un logro gigante, el poder estar acá. Y después el seguir pa-sando rondas, el sentirme tan bien. No podía creer que estuviera en estas condiciones", afirmó Pajón.

La vencedora de la final, por su parte, dijo que "no tenía ni idea" de que la colombiana la acechó hasta el último momento de cruzar la línea puesto que estaba concentrada en darlo todo.

"No me dí cuenta de lo cerca que estaba Mariana. Creo que ella y yo tenemos estilos de pedalear similares, pero yo conseguí mantener hasta el final mis piernas y mi cabeza y me pude llevar el premio... Estoy sin palabras", dijo Shriever.