"Gracias a todas las personas que me han apoyado, a mi familia y mis entrenadores. Sin ellos no sería posible lograr esto", complementó.

En cuanto a lo que fue la competencia, reveló que tuvo dificultades que supo sortear. "Desde que iniciamos sentí mucho susto, hace tiempo no me sentía así. Le pedí a Dios que me diera la fortaleza y la inteligencia para lograrlo. Durante toda la carrera estuve demasiado tranquila. En un tramo casi me caigo, en otro tuve sensaciones de vómito, pero siempre tuve mucha tranquilidad"

En su tercera participación en unos Juegos Olímpicos, luego de competir en Londres 2012 y Río 2016, Arenas encontró su recompensa en Tokio 2020 con una medalla de plata, que la hizo emocionar notablemente.

"Cada segundo, cada milésima instante, ha valido la pena. Hubo muchas cosas por las que tuve que pasar para lograr esto. Eso hace que uno sea cada día más verraco y más optimista", exclamó la atleta, que se arrodilló tras cruzar la meta y derramó lágrimas de emoción.

"No hay nada imposible en la vida, con mucha dedicación y esfuerzo se pueden lograr las cosas", puntualizó.