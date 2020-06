“Todo comenzó el 28 de octubre, después de las elecciones, cuando dos hombres en moto y armados me abordaron en la calle mientras esperaba el transporte y me dijeron que me fuera de Barranca y me dieron el nombre completo de mi hija”, manifestó el líder social, quien además es presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Pedro Claver de la comuna 5 del puerto petrolero.

A partir de ese momento, su vida cambió, pues ya salía más prevenido de su casa, siempre temiendo que aquellas sentencias de muerte, se cumplieran.

Pero las amenazas no pararon ahí, en noviembre, diciembre los hechos se repitieron. La más reciente la hicieron en febrero. “lo único que me dicen es que me vaya y deje lo que estoy haciendo, pero no entiendo qué es lo que está pasando, porque no tengo problemas con nadie, ni antecedentes. Me da miedo, porque en Colombia han matado muchos líderes sociales”. Debido al miedo, se negó a denunciar este hecho durante algunos meses y solo hasta enero tuvo el valor de buscar ayuda; sin embargo, asegura que no ha contado el respaldo necesario por parte de las autoridades municipales, por lo que con recursos propios tuvo que salir de Barrancabermeja.

“Una corporación de los derechos humanos fue la que me asesoró y ya interpuse la denuncia ante la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría, pero hasta el momento no he recibido ayuda. Yo quiero regresar”, comentó Luis Lozada.

El hombre quien se dedica principalmente a ayudar a rehabilitar a los jóvenes de calle hace pública su situación con el fin de ser escuchado por el Gobierno y asimismo se le brinde la atención y protección correspondiente, porque teme ser un número más en la lista de líderes asesinados en el país.

“Después de que lo maten a uno si van a hacer un Consejo de Seguridad, y le mandarán flores a mi mamá y ya queda todo ahí. No tenemos que esperar a que llegue ese día”.