María Camila Osorio logró su primer título WTA

María Camila Osorio se convirtió este domingo en la tenista colombiana más joven en ganar un torneo WTA, al vencer en la final del campeonato de Bogotá a la eslovena Tamara Zidansek. La juvenil batió el récord que tenía Fabiola Zuluaga, quien había ganado por primera vez este mismo torneo en la edición de 1999 cuando recién cumplió 20 años.

Zuluaga, quien al igual que Osorio es oriunda de Cúcuta, estuvo en la cancha central del Country Club de Bogotá acompañando y apoyando a su compatriota en la final.

“Estoy todavía sorprendida por el título, no me la creo, estoy muy feliz. El partido, no sé cómo lo saqué, salí a correr todas las bolas y luché hasta el final”, comentó María Camila en rueda de prensa.

La última vez que una colombiana ganó un torneo del circuito WTA fue en 2010 cuando Mariana Duque derrotó 6-4 y 6-3 a la alemana Angelique Kerber en la final del torneo de Bogotá.

En medio de risas, la colombiana contó una anécdota vivida durante el partido que le dio su primer WTA. “Hubo algo que me cambió en el partido. Había un niño chiquito que estaba en el público con la bandera de Colombia, yo estaba muy tensa durante el primer set, pues iba perdiendo en una final y la otra chica también estaba jugando bien. Entonces me volteé y lo vi, me gritó “vamos Cami”, me trajo mucha tranquilidad.

De la nada se empezaron a dar las cosas, “me empecé a divertir, a correr y a meter la bola. Se me fue el segundo set, no sé ni cómo, pero se me fue. Después empecé 2-0 arriba en el tercero, de la nada dos iguales, después 3-2, puntos muy apretados. Lo más loco fue en el 5-4, se me salió un poco la rabia porque tiré tres bolas afuera, yo no lo podía creer. Después comencé a remontar, y gané. Fue un partido muy loco. Solo estoy feliz y agradecida con Dios por lo que pasó hoy”, sostuvo.

Además, la nueva campeona agregó que esta victoria le ayuda para comenzar a creer más en su tenis. “Estoy confiando más en lo que tengo”.

Por ahora, la joven Osorio viajará esta noche a Charleston, Estados Unidos, para debutar el lunes en el cuadro principal de ese torneo contra la polaca Magda Linette, segunda favorita al título.