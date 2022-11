El Grupo F también tendrá actividad durante este domingo, con dos duelos en los que las selecciones participantes van a luchar por tres puntos vitales para estar en los octavos de final.

Bélgica, que en la primera jornada superó 1-0 a Canadá, pero que dejó varias dudas en su fútbol, se medirá a una Marruecos que viene de empatar sin goles ante Croacia.

“El primer partido no supimos bien cómo gestionarlo, como hace cuatro años contra Panamá. Siempre es difícil jugar el primer partido del Mundial. Quizá tenemos menos descaro”, manifestó Eden Hazard, atacante y capitán de los belgas.

Por su parte, Roberto Martínez, estratega del equipo, afirmó que tiene confianza en conseguir la victoria ante Marruecos y destacó la calidad que tienen los jugadores bajo su mando. “No creo que haya buscar problemas cuando no los hay. Tenemos jugadores con muchísima experiencia. Tenemos que contrarrestar lo que haga el adversario, claro, pero no hay ningún problema. Tenemos jugadores que son ganadores y quieren hacerlo bien. No hay ningún problema”, dijo el técnico.

Martínez habló sobre la posibilidad de que Romelu Lukaku sea titular ante el cuadro africano y explicó que están viendo “cómo avanza. Va progresando muy bien. Las señales son buenas, pero veremos cómo reacciona en el próximo entrenamiento”.

Por su parte, Walid Regragui, seleccionador marroquí, comentó que aunque Achraf Hakimi y Noussair Mazraoui, sus dos laterales, arrastran molestias desde su estreno contra Croacia, el Mundial está para “morir en el campo” y su participación está en duda. “Mazraoui no está totalmente descartado. Esperemos que esté disponible para el partido. Igual que Achraf, y nuestro capitán, Romain Saiss, tienen algunas molestias, pero esto es el Mundial. Hay que morir en el campo, aunque haya que arriesgar un poco”, dijo.

El compromiso entre Bélgica y Marruecos está programado para iniciar sobre las 8:00 a. m. y se jugará en el estadio Al Thumama. Además, Croacia medirá fuerzas ante Canadá, sobre las 11:00 de la mañana, en el estadio Internacional Jalifa.