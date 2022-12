Leo Messi acarició hasta en dos ocasiones levantar la ansiada Copa del Mundo, pero Francia igualó en ambas, hasta que llegó una tanda de penaltis en la que no se le escapó. Anotó con frialdad su pena máxima y ‘Dibu’ Martínez, quien salvó en el añadido de la prórroga un mano a mano contra Kolo Muani, y detuvo el penalti a Coman, y Gonzalo Montiel, al anotar el penalti que cerró la final hicieron que el ‘10’ cumpliera su sueño y el de todos los argentinos.

Una prórroga a la que se llegó por tres goles de un Kylian Mbappé espectacular, pero antes, tanto Ángel Di María, con un partido soberbio en los 65 minutos que le aguantó el físico, y Alexis Mac Allister fueron los más destacados entre una selección albiceleste compuesta por soldados al servicio de su líder, Leo Messi.

‘DIBU’ MARTÍNEZ (9): Recibió tres goles e Mbappé, pero hizo todo lo posible para evitarlos. Dos penaltis le lanzó la estrella gala y rozó los dos, aunque no pudo detenerlos. Sí lo hizo ante Coman y achicó a Tchouaméni, quien por ajustar lo mandó fuera. Antes, al borde del final de la prórroga, se impuso en un mano a mano con Kolo Muani en una acción sin la que no se explica el éxito de Argentina.

NAHUEL MOLINA (6): Su duelo contra Mbappé era uno de los, a priori, puntos por los que Francia podía hacer daño a Argentina. La estrella gala disputó los primeros 40 minutos en la banda izquierda del ataque de Francia y no le superó en ninguna ocasión. Eso sí, midió mal al cerrar en exceso en el segundo gol de Mbappé y le dio el espacio suficiente para armar una volea de gran dificultad. Scaloni le cambió para la prórroga para tener piernas frescas ante Kylian.

‘CUTI’ ROMERO (7): El jugador del Tottenham no hizo prisioneros ni con su compañero de club Hugo Lloris, al que dejó tendido en el suelo varios minutos tras un choque en una salida del guardameta. La contundencia no se negocia. Frenó bien los intentos de bajar el balón de Olivier Giroud y cuando este se fue al banquillo en el minuto 40 estuvo rápido al corte para frenar la apuesta por la velocidad en ataque que hizo Deschamps.

NICOLÁS OTAMENDI (5): Cuando Argentina acariciaba la gloria eterna, un error al cometer penalti sobre Kolo Muani dio vida extra a una Francia que no la desaprovechó. Hasta entonces, nada de los galos en el partido. El central, de los más destacados en el torneo en la albiceleste, cometió un error de bulto que, con la victoria, quedó en nada por suerte para él y sus compatriotas.

NICOLÁS TAGLIAFICO (6): Correcto y agresivo, dentro de la legalidad, en defensa. Dembélé no le puso en aprietos y tampoco Thuram cuando salió al campo con piernas frescas.

RODRIGO DE PAUL (8): Empezó el partido sobreexcitado. Un empujón a Mbappé sin venir a cuento y una patada tarde, ya sin balón en disputa, a Rabiot. Todo en dos minutos. El colegiado polaco Szymon Marciniak le pidió calma y el mensaje le llegó a De Paul. Sin estar preciso en el pase, se notó menos al jugar escorado a banda derecha en el 4-4-2 de Scaloni, sí que supo leer bien cuando presionar a los jugadores galos para robar el esférico y hacer daño. Forzó la amarilla de Rabiot.

ENZO FERNÁNDEZ (6): En el esquema de Scaloni le tocó estar más comedido a la hora de explotar una de sus virtudes, como es la de llegar al área. Conservó más su posición y estuvo siempre con un ojo puesto en Antoine Griezmann, el jugador más determinante de Francia hasta la final. Vio amarilla al final de la primera parte por una entrada sobre Thuram.

MAC ALLISTER (8): A sus 23 años, vivió un sueño en Qatar 2022. Formó parte de los 26 convocados de la albiceleste, pero fuera del radar a pesar de su gran nivel en el Brighton. Y fue precisamente esta experiencia, la del trabajo constante en el club inglés, la que le valió para ganarse un sitio en los planes de Scaloni. Suplente en el estreno contra Arabia Saudí e indiscutible el resto del torneo. Corrió detrás del balón para ayudar a sus compañeros hasta la extenuación y demostró la calidad que tiene en sus botas leyendo bien el inicio del 2-0 y dando el paso perfecto en carrera a la pierna buena de Di María.

LEO MESSI (9): Era su noche, y no podía fallar. Inauguró el marcador, quinta vez en siete partidos, de penalti en el minuto 23, engañando a Lloris, en la que fue la cuarta pena máxima, de cinco, que anotó en juego en este Mundial. En el segundo tanto participó en la acción clave que generó la ventaja para Mac Allister y Di María, descargando de espaldas el balón, con un toque sutil con el exterior de la bota izquierda.

Anotó el 3-2, pero otra vez Francia se repuso. Palo tras palo, como sufrió tantos años con Argentina, pero esta vez sí le sonrió la suerte. Anotó su penalti en la tanda, el primero, con frialdad esperando a que Lloris se venciera a uno de los lados.

ÁNGEL DI MARÍA (9): Scaloni se guardó un as debajo de la manga. Solo jugó 8 minutos, en el final de la prórroga contra Países Bajos, por molestias musculares, pero apareció en el momento justo, dando a los suyos todo lo que le quedaba dentro en los 65 minutos que aguantó sobre el terreno de juego. Su técnico le colocó en la banda izquierda, a pierna buena, para encarar a un Koundé que no es lateral y aprovechar las lagunas en las ayudas de Deembélé. Y no pudo salirle mejor. Forzó el penalti del 1-0, marcó el segundo e hizo que Deschamps tuviera que cambiar a Dembélé por ser un coladero.

Lloró tras su gol. Consciente de que no había mejor final a su carrera con la albiceleste que ser un hombre clave en la consecución de la tercera estrella.

JULIÁN ÁLVAREZ (5): La ‘araña’ estuvo generoso en los esfuerzos a la hora de presionar y correr detrás del balón, pero más allá de una jugada en el minuto 59 en la que se inventó un disparo a puerta forzado, cayéndose, no dispuso de más oportunidades para poner en aprietos a Lloris. Dejó el terreno de juego en el minuto 102.

-Sustituciones:

MARCOS ACUÑA (4): Entró en el minuto 65 por Di María. Scaloni no tenía más opciones de un jugador de banda puro para sustituir al de la Juventus y apostó por Acuña, lateral izquierdo, para colocarle de falso extremo en una opción defensiva con el 2-0 arriba que manejaba la albiceleste. No salió el plan ya que Argentina se dejó empatar. Cuando tuvo el balón en tres cuartos, estuvo impreciso.

GONZALO MONTIEL (6): Jugó los 30 minutos de la prórroga para aprovechar sus piernas frescas y parar así las internadas de los atacantes franceses, con Mbappé y Kolo Muani cayendo a dicho costado y lo logró, aunque estuvo cerca de tirarlo todo por tierra al cometer un penalti por mano en el minuto 118. Eso sí, lo que pasará a la historia será el penalti que anotó para darle a Argentina la ansiada tercera estrella.

LAUTARO MARTÍNEZ (3): Tuvo en sus botas evitar llegar a la tanda de penaltis, pero falló siempre ante Lloris y la defensa francesa. No tuvo su mejor noche, tampoco su mejor Mundial más allá del penalti contra Países Bajos.

LEANDRO PAREDES (5): Dio solidez al centro del campo tras entrar por un Rodrigo De Paul desgastado. Recibió cartulina amarilla por una dura entrada a Camavinga en el minuto 114.

GONZALO PEZZELA (S.C). Entró al terreno de juego en el minuto 116 para achicar balones.

PAULO DYBALA (5): Salió para la tanda de penaltis y marcó. Objetivo cumplido