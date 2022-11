Estos son los partidos del Mundial que serán transmitidos por televisión abierta

Sí usted es un gomoso del fútbol y piensa verse los partidos del Mundial de Catar 2022 por televisión, esté en la jugada.

La razón es que no todos los 64 encuentros de la competencia más importantes del mundo, serán transmitidos por las señales abiertas como Caracol Televisión o RCN Televisión. La única cadena que tendrá los derechos para presentar los 64 encuentros es DirecTv.

Sí usted no cuenta con los servicios de la multinacional, no se preocupe porque fútbol si verá. A pesar de no transmitir todo el Mundial, las cadenas nacionales transmitirán 20 encuentros de la primera ronda, las semifinales, los cuartos, la semifinal y la final.

Así será la transmisión de los partidos del Mundial

Estos son los partidos de primera ronda que serán transmitidos por las cadenas nacionales y DirecTv.

Japón vs. Costa Rica – DirecTv Sports.

Bélgica vs. Marruecos – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Croacia vs. Canadá – DirecTv Sports.

España vs. Alemania – DirecTv Sports.

Camerún vs. Servia – DirecTv Sports.

Corea del Sur vs. Ghana – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Brasil vs. Suiza – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Portugal vs. Uruguay – DirecTv Sports.

Ecuador vs. Senegal – DirecTv Sports.

Países Bajos vs. Catar – DirecTv Sports.

Irán vs. Estados Unidos – DirecTv Sports.

Gales vs. Inglaterra – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Australi vs. Dinamarca – DirecTv Sports.

Túnez vs. Francia – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Polonia vs. Argentina – DirecTv Sports.

Arabia Saudita vs. México – DirecTv Sports.

Segunda fecha

Canadá vs. Marruecos – DirecTv Sports.

Cracia vs. Bélgica – DirecTv Sports.

Costa Rica vs. Alemania – DirecTv Sports.

Japón vs. España – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Ghana vs. Uruguay – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Corea del Sur vs. Portugal – DirecTv Sports.

Camerún vs. Brasil – DirecTv Sports.

Serbia vs. Suiza – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Catar vs. Ecuador – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Inglaterra vs. Irán – DirecTv Sports.

Senegal vs. Países Bajos – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Estados Unidos vs. Gales – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Argentina vs. Arabia Saudita – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Dinamarca vs. Túnez – DirecTv Sports.

México vs. Polonia – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Francia vs. Australia – DirecTv Sports.

Tercera fecha

Marruecos vs. Croacia – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Alemania vs. Japón – DirecTv Sports.

España vs. Costa Rica – DirecTv Sports.

Bélgica vs. Canadá – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Suiza vs. Camerún – DirecTv Sports.

Uruguay vs. Corea del Sur – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Portugal vs. Ghana – DirecTv Sports.

Brasil vs. Servia – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Gales vs. Irán – DirecTv Sports.

Catar vs. Senegal – DirecTv Sports.

Países Bajos vs. Ecuador – DirecTv Sports.

Inglaterra vs. Estados Unidos – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Túnez vs. Australia – DirecTv Sports.

Polonia vs. Arabia Saudita – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.

Francia vs. Dinamarca – DirecTv Sports.

Argentina vs. México – DirecTv Sports, Caracol Tv y RCN.