Este martes 6 de diciembre se acaban las emociones de los octavos y se completa la lista de los 8 mejores equipos que disputarán los cuartos de final.

Los cuartos de final se iniciarán el 9 de diciembre con los partidos entre Países Bajos contra Argentina y Croacia enfrentará a Brasil, los ganadores se enfrentarán entre sí en las semifinales.

¿Cuáles son y por dónde los veo?

España vs. Marruecos (10:00 a.m.): Caracol, RCN, DirecTv Sports y DirecTv Go.

Portugal vs. Suiza (2:00 p.m.): DirecTv Sports y DirecTv Go.