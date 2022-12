Neymar armó tremenda rumba tras eliminación del Mundial

El mediocampista brasileño, tras haber jugado contra Croacia y perder en penales en cuartos de final, organizó tremenda fiesta en la mansión de su hermana Rafaella, según publicó el medio ‘Folha de Sao Paulo’.

El jugador del PSG, quien se mostró bastante afectado con la eliminación de su selección, quiso organizar esta reunión no sin antes pedirle a sus invitados que no subieran fotos ni videos a redes sociales, pues quería evitar la furia de sus fanáticos. Sin embargo, algunos no le hicieron caso.

Estoy psicológicamente destruido. Esta fue sin duda la derrota que más me dolió, me dejó paralizado diez minutos y después empecé a llorar sin parar. Va a doler por mucho tiempo, desafortunadamente. Luchamos hasta el final”, escribió Neymar en sus redes luego de que Brasil fuera eliminado.

En redes sociales se viralizaron rápidamente fotos y videos de la rumbita que organizó el mediocampista y los comentarios de los brasileños llegaron rápidamente. La mayoría catalogó al futbolista de “hipócrita” y le echaron en cara las declaraciones que dio tras haber salido del Mundial.

Tras estallar este escándalo, Neymar se ha mantenido distante y no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, como tampoco lo han hecho ninguno de los asistentes, pues también estuvieron jugadores del ‘Canarinha’.