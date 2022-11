A un evento tan importante como lo es el Mundial de Fútbol 2022 se trasladan muchos periodistas de distintos países para poder trasmitir lo que pasa a cada momento; sin embargo, Dominique Metzger, una periodista Argentina, nunca pensó que podría vivir una amarga experiencia como la de un robo durante este gran evento.

Sorprendida y con la voz aun algo temblorosa por lo sucedido, Dominique, la periodista de Todo Noticias durante una transmisión en vivo desde Doha, contó los detalles del robo y cómo le fue al establecer la denuncia ante las autoridades de este país.

Dominique Metzger comenzó diciendo para el canal argentino TN, “Bueno, la experiencia de Catar: me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo una transmisión en vivo. Estoy en la comisaría y me mandaron para acá a denunciar porque me garantizan que todo está vigilado y que van a encontrar la billetera que tenía mis documentos, dinero, tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa”.

Después continuo contando que afortunadamente no fue un robo a mano armada, que ella no se dio cuenta de lo sucedido solo hasta que se percató de que no traía consigo su billetera.

En un momento estábamos bailando con unas personas y quizás fue ahí. Lo que pasa es que la gente local nos ve por aquí, nos nota distintos y se quieren sacar con nosotros. Quise sacar la billetera para comprarme un agua y ahí me di cuenta de que faltaba”, comento la periodista.

Este fue el castigo que eligió

Para Dominique Metzger, lo más sorprendente fue el momento en que tuvo que poner la denuncia, ya que las autoridades le insistían a la joven que eligiera la pena que merecían los culpables a la hora de la captura.

“En un momento me preguntaron: ‘¿Qué quieres que haga la Justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados’. Y yo pensé que había entendido mal por la traducción, pero no: insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón, si quería que lo condenaran a 5 años de cárcel, si quería que lo deportaran... Insistían por preguntarme qué pena quería, que yo la podía decidir. Pero no, yo decía que quería que aparecieran mis cosas. Yo no quería ponerme en el lugar de la Justicia. Se me puso la piel de gallina, porque me pareció muy fuerte”, concluyo la joven.