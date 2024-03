Video Hackearon a María Isabel Urrutia Polémicas declaraciones de la exministra del deporte con respecto a los Panamericanos

La exdeportista estuvo ligada al gobierno de Gustavo Petro

Hace seis días Panam Sports anunció que decidió quitarle a sede de los próximos Juegos Panamericanos a Colombia al considerar que el país ‘cafetero’ incumplió con el contrato firmado.

Las partes involucradas habían llegado a un acuerdo en octubre para cumplir con lo estipulado, que incluían el pago de cuatro millones de dólares por "derecho de organización" del evento, cifra que debió ser desembolsada el 30 de julio del año pasado.

De igual forma, debían pagarse cuatro millones de dólares que corresponden a "la concesión de derechos de medios", dinero que tampoco fue entregado a tiempo.

Ahora, un nuevo capítulo se añadió a la polémica de la organización del evento internacional, pues la exministra del deporte, María Isabel Urrutia, ha dado distintas declaraciones que se contradicen.

En un principio, en medio de una entrevista para el portal de Semana, la campeona olímpica culpó al gobierno de Iván Duque por lo sucedido y afirmó que bajo su dirección se intentó pagar el dinero correspondiente.

“Cuando yo recibí el Ministerio, en el empalme, yo sabía que había Juegos Panamericanos en Colombia porque estoy involucrada en el deporte, pero no por escrito ni porque nos hubieran entregado en el Ministerio que había Juegos Panamericanos”, declaró.

Posteriormente, se resaltaron distintos mensajes que publicó por medio de su cuenta de X, en los que señaló la realidad de las justas deportivas.

“Presidente @petrogustavo, el gobierno saliente asegura que los próximos Juegos Panamericanos Barranquilla 2027 siguen en marcha; sin embargo, consideró que debe ser la administración entrante quien decida confirmar o cancelar dichos Juegos en Colombia”, escribió.

Palabras que llevaron al periodista Néstor Morales, a confrontarla en la franja 'Mañanas Blu'.

“Estoy leyendo un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que es la administración entrante la que debe cancelar o confirmar los Juegos en Colombia”, mencionó Morales.

Rápidamente, la exdirigente respondió que los Juegos los confirmaron en su administración, pero que todo quedó ahí, pues ella salió del gobierno.

Sin dejar pasar mayor tiempo Morales le replicó: “No los confirmaron, entre otras cosas, porque como usted tenía la teoría de que era en 2027 y el Gobierno terminaba en 2026, eso no les convenía políticamente”.

A lo que Urrutia le dijo que jamás había dicho eso y que ella alcanzó a visitar los escenarios deportivos en la ciudad de Barranquilla.

Minutos después, el periodista le leyó uno de los trinos que había posteado la exministra en su periodo vigente.

“Lo anterior, teniendo en cuenta que la nación tendría que aportar más de cinco millones de dólares y los Juegos no se realizarían en nuestra administración. Teniendo en cuenta que Barranquilla y el Atlántico deben ser quienes aporten económicamente la mayor parte de la inversión. Ya que de no ser así, gran parte del presupuesto del Ministerio del Deporte quedaría comprometido en cada una de las vigencias futuras hasta el año 2027″, concluyó Morales.

Tras escuchar estas palabras, María Isabel Urrutia negó los posts y dijo que ella no tuvo nada que ver con esas palabras.

“Ese Twitter no es mío. Jamás lo escribí. Nunca, porque fuimos y me reuní con la gobernadora. Eso yo no lo escribí, se los juro que no lo escribí yo", apuntó.

Para finalizar, Urrutia dijo que probablemente esos trinos aparecieron porque la pudieron haber "hackeado".

“Puede ser que me hayan hackeado. Qué pena con usted. Yo no lo hice, siempre estuve en el grupo interdisciplinario. Se lo digo que no lo hice, visitamos, hicimos, trabajamos con la gobernadora, el alcalde, esperamos tener el presupuesto”, concluyó la exministra.