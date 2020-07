Ajedrez santandereano suma triunfos ‘virtuales’

El ajedrez santandereano, acomodándose a la nueva realidad, ha demostrado el buen nivel de sus jugadores al ganar varios títulos nacionales virtuales, imponiéndose en un certamen por equipos y dos más en individuales.

Para empezar hay que hacerlo por los individuales, al ganar dos de tres títulos en disputa en el Campeonato Nacional Amateur de Ajedrez, organizado por la Federación Colombiana de la disciplina, los cuales fueron obtenidos por Javier Duván Rincón Rincón y Alexis Vargas Arteaga.

El Nacional, que se diputó de manera virtual, contó con más de 200 participantes de todas las ligas del país, y que dirimieron los títulos en las categorías sub 1.700, sub 20.00 y sub 2.300 de Elo.

Y Santander ganó en las categorías sub 2.000 y sub 2300 con Duván Rincón y Alexis Vargas, respectivamente, mientas que la otra categoría, la sub 1.700 dejó como vencedor a Luis Francisco Borrego de la Liga de La Guajira.

Lea también: Ajedrez tiene a sus representantes para las semifinales nacionales

Duván Rincón superó en la final de la categoría sub 2.000, a Juan Camilo Peña, representante de Bolívar. En el tercer lugar se ubicó Gabriel Ordóñez del Meta.

Mientras que el Maestro Fide Alexis Vargas derrotó en la final de la categoría sub 2.300 al representante del Cauca Luis Ángel Flórez, y el podio lo completó Eliécer González del Chocó.

“Contento por haber ganado el Nacional Amateur. Y la experiencia fue fenomenal, porque participaron los mejores jugadores del país y se logró ganar un torneo de alto nivel. Agradecer a la Federación por la realización de este torneo virtual que nos permite a los jugadores mantenernos activos”, señaló Alexis Vargas.

Y pasando al evento colectivo, Santander se impuso en la XII Batalla Interligas, torneo creado por la Liga de Caldas, y en el que participaron 381 jugadores de 10 ligas del país en el Grupo A, en el que estaban los trebejistas del departamento.

Santander sumó 284 puntos, superando por dos unidades al equipo del Valle, mientras que en el tercer puesto se instaló Bogotá con 267 puntos.