¡Atención! Estos son los cierres viales y las rutas alternas que se registran en Bucaramanga por la Media Maratón FCV

Con esto en mente y con el objetivo de "garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la carrera", la Fundación Cardio Vascular (FCV) y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunciaron los cierres viales, que se desarrollarán desde las 6:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., y las vías alternas de cara a la competencia, que tendrá como punto de partida el Parque Turbay.

Vale la pena resaltar que para esta edición, los atletas están convocados dependiendo del recorrido en el que se inscribieron.

"La categoría de 21 K están convocados a las 6:30 a.m., los que van a correr 10.5 K deberán llegar alas 7:15 a.m., y los registrados en la modalidad de 5 K, a las 8:00 a.m.", mencionó la FCV en un comunicado de prensa.

De igual forma, según el comandante de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, Javier Villabona Ortiz, se le recomienda a los ciudadanos evitar el uso de automóviles de no ser necesario.