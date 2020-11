Atletismo infantil retoma competencia el fin de semana en el Pony Parque

Tras los eventos de ciclomontañismo y fútbol – tenis, le llegó la hora del atletismo al Pony Parque de la Mesa de los Santos, en donde este domingo se celebrará la Carrera Atlética en la modalidad de cross country, y a los certámenes anteriores, se cumplirá en categorías menores.

Así las cosas, en la mañana de este domingo 22 de noviembre, se cumplirá este evento deportivo, para el cual se tienen nueve categorías, desde sub 5 hasta sub 13, y cada una deberá cumplir con una distancia específica.

Lea también: Torneo de fútbol - tenis coronó a sus campeones en sub 9 y sub 10

Y al igual que como con el ciclomontañismo y el fútbol – tenis, los participantes y sus familiares deberán someterse a los protocolos de bioseguridad establecidos por la administración del Pony Parque, para garantizar la seguridad de todos los asistentes al lugar de la competencia.

Los participantes de la categoría sub 5 (2015) deberán cubrir una distancia de 200 metros; sub 6 (2.014), harán 300 metros; sub 7 (2.013), 400 metros; sub 8 (2.012), 500 metros; sub 9 (2.011), 600 metros; sub 10 (2.010), 700 metros; sub 11 (2.009), 800 metros; sub 12 (2.008), 900 metros y sub 13 (2.007), harán un kilómetro.

Las inscripciones, que tienen un valor de $10.000, ya están abiertas y como ha sido la costumbre, se pueden hacer mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia #793036958-88 a nombre de Pony Parque S.A.S. y una vez realizada la transferencia enviar soporte vía WhatsApp al 3102898760 con el nombre y la categoría del competidor.

Para más información de estos eventos deportivos puede llamar o escribir vía WhatsApp al 3102898760 wa.link/ndpcdw.